lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio in area agricola vincolata. È il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica di Salerno che ha avviato un’indagine e iscritto nel registro degli indagati il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Buccino, circa la questione inerente la concessione edilizia di permesso a costruire rilasciata in data 24 dicembre 2024 dall’ufficio tecnico comunale ad un’azienda di Atena Lucana per la realizzazione di un impianto di produzione di calcestruzzo nell’area agricola vincolata di località Panericotta a Buccino. Indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotta dai carabinieri forestali di Buccino agli ordini del maresciallo Antonio Zinna. A finire sotto la lente d’ingrandimento della Procura della Repubblica di Salerno, il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Buccino quale responsabile e firmatario del rilascio del permesso a costruire, iscritto ora nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura e che, assistito e difeso dall’avvocato Giuseppe Russo, nelle scorse ore è stato sottoposto ad interrogatorio dal Pubblico Ministero. 🔗 Anteprima24.it - Buccino, impianto calcestruzzo in area agricola: Procura indaga per lottizzazione abusiva Tempo di lettura: 3 minutidi terreni a scopo edificatorio invincolata. È il reato ipotizzato dalladella Repubblica di Salerno che ha avviato un’indagine e iscritto nel registro degliti il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di, circa la questione inerente la concessione edilizia di permesso a costruire rilasciata in data 24 dicembre 2024 dall’ufficio tecnico comunale ad un’azienda di Atena Lucana per la realizzazione di undi produzione dinell’vincolata di località Panericotta a. Indagine coordinata dalladella Repubblica di Salerno e condotta dai carabinieri forestali diagli ordini del maresciallo Antonio Zinna. A finire sotto la lente d’ingrandimento delladella Repubblica di Salerno, il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune diquale responsabile e firmatario del rilascio del permesso a costruire, iscritto ora nel registro degliti nell’ambito dell’inchiesta dellae che, assistito e difeso dall’avvocato Giuseppe Russo, nelle scorse ore è stato sottoposto ad interrogatorio dal Pubblico Ministero. 🔗 Anteprima24.it

Buccino, impianto di calcestruzzo: cittadini indignati e la politica chiede la revoca dell’autorizzazione - Tempo di lettura: 3 minutiAnima il dibattito politico e solleva la preoccupazione di cittadini e associazioni ambientaliste che sono sul piede di guerra e che ne chiedono la revoca dell’autorizzazione di permesso a costruire rilasciato ad una società valdianese da parte del Comune di Buccino per la realizzazione di un impianto di produzione di calcestruzzo nell’area agricola di località Panericotta a Buccino. 🔗anteprima24.it

Buccino, ok al trattamento rifiuti in area agricola e industriale: osservazioni entro fine aprile - Tempo di lettura: 3 minutiCittadini, Enti pubblici e Associazioni, hanno tempo fino a fine aprile, per accedere agli atti e presentare le osservazioni alla proposta di variante alle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Comunale adottata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco del Comune di Buccino, Pasquale Freda, con atto di delibera di giunta n.13 del 20.1.2025 che prevede la possibilità di consentire la realizzazione e l’insediamento di impianti industriali di raccolta, trattamento, smaltimento e recupero di alcune tipologie di rifiuti, nell’area industriale di ... 🔗anteprima24.it

Buccino, interrogazione parlamentare sui nuovi insediamenti industriali: Costa contro la gestione del territorio - Una nuova interrogazione parlamentare punta i riflettori sull’area industriale di Buccino. Il vicepresidente della Camera ed ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha chiesto chiarimenti ai ministri G ... 🔗infocilento.it

Insediamenti in zona Asi a Buccino, Costa interroga i ministri per «tutelare l’ambiente» - Un’interrogazione ai ministri dell’Ambiente e dell’Agricoltura per far luce su nuovi insediamenti produttivi da realizzarsi nella stessa zona Asi di Buccino in cui è ... 🔗ilmattino.it