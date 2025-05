Bucciantini | Douglas Luiz doveva stare zitto in questo momento Rosso Yildiz? Anche i trentenni sbagliano! Sostituirei Kelly in questo modo – ESCLUSIVA

Marco Bucciantini, noto giornalista ed opinionista di Sky Sport, è intervenuto in ESCLUSIVA a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi del momento in casa bianconera, anche e soprattutto in vista della prossima partita di Serie A contro il Bologna.

Bucciantini – Che idea ti sei fatto del gesto commesso da Yildiz contro il Monza?

«Yildiz credo che sia già un calciatore molto maturo: l'effetto di quello che ha commesso su Bianco è stato nettamente superiore all'intenzione. Lui ha commesso un errore, però li fanno anche i trentenni! Mi ricordo bene quanto commesso lo scorso anno da Milik contro l'Empoli o da Di Maria due anni fa contro lo stesso Monza.

