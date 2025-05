Inter-news.it - Bucchioni: «Inter, i fallimenti sono altri! A Barcellona tornato lo spirito»

Dopo il coraggioso 3-3 conquistato dall'in casa del, Enzoesprime le sue sensazioni sul ritorno di martedì a San Siro. Il giornalista, poi, sposta il focus anche sul campionato e guarda nel complesso alla stagione dei nerazzurri.IL GRUPPO – Enzovenuto su Radio Sportiva all'indomani della semifinale d'andata di Champions League, dichiara: «L'ha quellolì, quello che si è visto anche contro il Bayern Monaco. Ha un gruppo maturo, che si esalta in certe prestazioni. Ed è tornata contro il. Per il ritorno non mi sposto dal 50 e 50% e non lo dico per il risultato di 3-3. Al massimo posso allargarmi con un 49% blaugrana e 51% per i nerazzurri, perché giocano in casa. Hai visto una squadra straordinaria nella fase offensiva, che ha dei limiti in difesa.