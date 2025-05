Brunetta | Non sia oggi solo la Festa del Lavoro ma un giorno di profonda riflessione per tutti

Così il presidente del Cnel Renato Brunetta (foto), ex ministro della pubblica amministrazione, che poi aggiunge: "Cnel e Inail hanno da tempo ribadito l'urgenza di costruire un percorso condiviso, incentrato su un patto sociale, che coinvolga attivamente i corpi intermedi, le forze economiche e produttive, e l'intera società civile". oggi sul Corriere della Sera è presente una riflessione di Brunetta insieme al presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo.

