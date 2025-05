Brothers dai Balcani a Gaza al Teatro Trastevere

La mia biografia è sangue e carne non entertainment. Io sono uno, ma siamo migliaia. Indistruttibili e spezzati. Cit. Faruk Šehi?

Teatro Trastevere. Brothers-dai Balcani a Gaza-(cronache e poesie di guerra) tratto dai testi di Faruk Šehic, Mahmoud Darwish, adattamento e regia di Gian Paolo Mai; Domenica delle Palme: la Pace sul Sentiero delle Spine. 🔗Ne parlano su altre fonti