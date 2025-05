Lanazione.it - Brindisi della staffa e benedizione. Il sindaco dona il sanese ai cavalieri

Il rumore degli zoccoli, qualche nitrito. Musica per le orecchie dei senesi. Curiosità per i turisti che hanno iniziato a scattare e filmare, appena i cavalli dell’Equiraduno del Giubileo 2025 hanno oltrepassato porta Camollia. Suggestivo. Soprattutto per chi non è abituato a vedere questi animali procedere tranquillamente nel centro storico. A Siena è diverso, il cavallo è un amico. Un compagno da ammirare. Abituati al contatto con le persone, hanno sfilato per Camollia risalendo poi, da via dei Gazzani, per raggiungere piazza Matteotti. Qui i– 22, fra uomini e donne – sono stati accolti per ilanche dal presidenteCamera di Commercio di Siena Massimo Guasconi. Un ingresso spettacolare in città, anche se con stile e rispettando le regole, quello deiche hanno preso parte all’Equiraduno dell’Anno santo percorrendo la via Francigena per arrivare a Roma il 14 maggio. 🔗 Lanazione.it