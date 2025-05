Brescia sfida-verità contro il Cittadella | Maran cerca la salvezza

Brescia si appresta a ridare la parola al campo per una sfida-verità in casa del Cittadella. Sia il “Tombolato“ che i patavini evocano ricordi poco felici alle Rondinelle che, però, non possono sbagliare. La classifica, che affianca a quota 35 playout e retrocessione diretta, impone alla squadra di Maran di dare fondo alle proprie risorse per conquistare tre punti che potrebbero valere l’intera stagione. Al di là delle opposte intenzioni dei granata, che a loro volta non possono compiere passi falsi, il Brescia deve ritrovare unità e convinzione per affrontare con il giusto spirito un incontro che può rivelarsi decisivo e questo sia per le speranze di rimanere in B dei biancazzurri che per la permanenza in panchina di Maran (che nei giorni scorsi non solo ha respinto l’ipotesi di dimettersi, ma si è detto convinto di condurre le Rondinelle alla salvezza). 🔗 Sport.quotidiano.net - Brescia, sfida-verità contro il Cittadella: Maran cerca la salvezza Dopo le “calde“ giornate che hanno fatto seguito alla sconfitta con il Pisa, ilsi appresta a ridare la parola al campo per unain casa del. Sia il “Tombolato“ che i patavini evocano ricordi poco felici alle Rondinelle che, però, non possono sbagliare. La classifica, che affianca a quota 35 playout e retrocessione diretta, impone alla squadra didi dare fondo alle proprie risorse per conquistare tre punti che potrebbero valere l’intera stagione. Al di là delle opposte intenzioni dei granata, che a loro volta non possono compiere passi falsi, ildeve ritrovare unità e convinzione per affrontare con il giusto spirito un inche può rivelarsi decisivo e questo sia per le speranze di rimanere in B dei biancazzurri che per la permanenza in panchina di(che nei giorni scorsi non solo ha respinto l’ipotesi di dimettersi, ma si è detto convinto di condurre le Rondinelle alla). 🔗 Sport.quotidiano.net

Brescia in crisi: la sfida contro il Cittadella è decisiva per la salvezza - La sola certezza in casa del Brescia, che sta vivendo ore a dir poco difficili, è che la trasferta del 1° maggio in casa del Cittadella sarà decisiva per le speranze di salvezza delle Rondinelle. Tutto il resto viene avvolto dalla tensione che ormai regna in casa biancazzurra e che rende possibile qualsiasi sviluppo in vista della delicatissima sfida in terra patavina. Il presidente Cellino (nella foto) continua a rimanere in silenzio, ma pare sempre più chiara la sua rabbia per l’attuale posizione della formazione biancazzurra e, soprattutto, per la prestazione messa in mostra contro il ... 🔗sport.quotidiano.net

Brescia, sfida-verità contro il Cittadella: Maran cerca la salvezza