Brescia al via il bando casa | troverà alloggio un nucleo familiare su venti in lista d’attesa

Brescia, 1 maggio 2025 – bando per le case popolari al via, ma solo una famiglia su venti avrà un'abitazione. La denuncia arriva dall'associazione Diritti per Tutti che segue il tema casa sul territorio con picchetti anti-sfratto e mobilitazioni. "Da mercoledì – spiega Umberto Gobbi – si potrà presentare domanda per l'assegnazione di una casa popolare a Brescia, ma nel bando sono disponibili solo 52 unità abitative, 40 di proprietà comunale e 12 dell'Aler. Considerando il trend degli ultimi anni, quando erano state accolte in graduatoria oltre 1.100 domande di nuclei con i requisiti richiesti, si può già stabilire che solo una famiglia su 20 otterrà le chiavi di un alloggio popolare. È molto preoccupante anche il fatto che solo 3 appartamenti sui 52 disponibili siano per nuclei di 6 persone; due alloggi sono da 5 inquilini e 9 da quattro.

