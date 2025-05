Bremer non si ferma | il difensore della Juve lavora ancora per tornare il prima possibile La FOTO che fa ben sperare

Bremer non si ferma: il difensore della Juve lavora ancora per tornare subito. La FOTO pubblicata dal bianconeroIl difensore della Juve Gleison Bremer non si ferma e anche oggi, 1 maggio, continua a lavorare per tornare il prima possibile ad aiutare i suoi compagni. La speranza è quella di rivederlo al Mondiale per Club dopo che si è sentita molto la sua mancanza in questa stagione.La FOTO pubblicata sul proprio profilo Instagram testimonia le condizioni del brasiliano che i tifosi sperando di vedere subito in campo e non più in palestra. .com 🔗 Juventusnews24.com - Bremer non si ferma: il difensore della Juve lavora ancora per tornare il prima possibile. La FOTO che fa ben sperare non si: ilpersubito. Lapubblicata dal bianconeroIlGleisonnon sie anche oggi, 1 maggio, continua are perilad aiutare i suoi compagni. La speranza è quella di rivederlo al Mondiale per Club dopo che si è sentita molto la sua mancanza in questa stagione.Lapubblicata sul proprio profilo Instagram testimonia le condizioni del brasiliano che i tifosi sperando di vedere subito in campo e non più in palestra. .com 🔗 Juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Infortunio Bremer, il difensore brasiliano torna a correre in campo alla Continassa. Il VIDEO fa impazzire i tifosi - di Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, torna a correre in campo al JTC. Prosegue il recupero del difensore brasiliano – VIDEO Prosegue il lungo recupero di Gleison Bremer dopo la rottura del legamento crociato. Il difensore brasiliano è tornato a correre in campo alla Continassa. Il centrale della Juve tenterà il recupero per il Mondiale per Club, senza affrettare però i tempi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) Il video pubblicato da Bremer fa impazzire i tifosi, che sognano il suo ritorno in campo ... 🔗juventusnews24.com

Inter Lazio, si ferma Darmian! Il difensore chiede il cambio. Dentro Dumfries - di RedazioneInter Lazio, si ferma Darmian! Il difensore chiede il cambio. Dentro Dumfries, pronto a sostituire il difensore italiano A San Siro è in corso il match tra Inter e Lazio, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0, con i biancocelesti che stanno mostrando un buon gioco e appaiono più in palla rispetto agli avversari nei primi venti minuti. I nerazzurri faticano a trovare ritmo, ma soprattutto devono reagire al primo intoppo della sfida, ovvero un infortunio per Matteo Darmian, che per un problema fisico si è seduto ed ha chiesto il ... 🔗internews24.com

Bremer Juve, il difensore continua a mandare messaggi ai tifosi: il VIDEO da brividi in attesa del suo rientro - di Redazione JuventusNews24Bremer Juve, il difensore continua a mandare messaggi ai tifosi: il VIDEO pubblicato dal difensore che non vede l’ora di tornare dall’infortunio Un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ha fatto gasare i tifosi bianconeri: continua il recupero dal brutto infortunio per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha mostrato alcuni dei suoi interventi nella grande stagione che aveva vissuto e stava vivendo prima della rottura del crociato. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, Bremer non si ferma: il messaggio; Bremer, dramma Juve: ginocchio, bruttissimo infortunio. Ko anche Nico Gonzalez; Buone notizie per la Juventus, Bremer torna ad allenarsi, pronto per il Mondiale per club?; Juventus, dita incrociate per Bremer: “Non è detto che torni al 100%” | ESCLUSIVO. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Bremer non si ferma: il difensore della Juve lavora ancora per tornare il prima possibile. La FOTO che fa ben sperare - Bremer non si ferma: il difensore della Juve lavora ancora per tornare subito. La FOTO pubblicata dal bianconero Il difensore della Juve Gleison Bremer non si ferma e anche oggi, 1 maggio, continua a ... 🔗juventusnews24.com

Juve, Bremer sorprende tutti: il gesto non passa inosservato - Lontano dal campo, il difensore Bremer continua a stupire tutti quanti. Di seguito riportato il gesto che non è passato inosservato ai tifosi La Juventus ha dovuto fare a meno di Gleison Bremer per ... 🔗spazioj.it

BREMER lavora intensamente: “No time off” - Il rientro di Gleison Bremer si avvicina e il difensore della Juventus, tramite Instagram, ha spiegato che per lui non ci sono giorni di pausa: "No time off", ha scritto il numero ... 🔗tuttojuve.com