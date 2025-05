Brambilla carica la Juventus Next Gen | Raggiunti i due obiettivi primari Playoff? Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti

Brambilla carica la Juventus Next Gen: le dichiarazioni del tecnico della seconda squadra bianconera a La Repubblica in vista dei PlayoffL’allenatore della Juventus Next Gen Massimo Brambilla è intervenuto a La Repubblica per parlare della sua squadra in vista dei Playoff di Serie C. Le sue dichiarazioni.obiettivi – «L’obiettivo primario è stato raggiunto, la crescita della squadra è sotto gli occhi di tutti. Il secondo obiettivo erano i risultati e ci siamo salvati vista la situazione di classifica a un certo punto della stagione. Ora siamo ai Playoff, ragioniamo alla giornata: pensiamo al Benevento, non andiamo oltre. Poi vedremo che succederà»BENEVENTO – «Bella per il contesto, per il valore dell’avversaria, che punta ad andare in Serie B dopo un campionato di vertice. Sarà dura, saremo obbligati a vincere dalla formula, ma Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti»DIFFICOLTÀ – «Aiuta a crescere trovarsi in difficoltà e riuscire a superarle. 🔗 Juventusnews24.com - Brambilla carica la Juventus Next Gen: «Raggiunti i due obiettivi primari. Playoff? Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti» laGen: le dichiarazioni del tecnico della seconda squadra bianconera a La Repubblica in vista deiL’allenatore dellaGen Massimoè intervenuto a La Repubblica per parlare della sua squadra in vista deidi Serie C. Le sue dichiarazioni.– «L’obiettivoo è stato raggiunto, la crescita della squadra è sotto gli occhi di. Il secondo obiettivo erano i risultati e ci siamo salvati vista la situazione di classifica a un certo punto della stagione. Ora siamo ai, ragioniamo alla giornata: pensiamo al Benevento, non andiamo oltre. Poi vedremo che succederà»BENEVENTO – «Bella per il contesto, per il valore dell’avversaria, che punta ad andare in Serie B dopo un campionato di vertice. Sarà dura, saremo obbligati a vincere dalla formula, madicon»DIFFICOLTÀ – «Aiuta a crescere trovarsi in difficoltà e riuscire a superarle. 🔗 Juventusnews24.com

