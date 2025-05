BpVi | mercato e soci traditi da Cda sindaci e funzionari

BpVi: mercato e soci traditi da Cda, sindaci e funzionari L'Identità. 🔗 Lidentita.it - BpVi: mercato e soci traditi da Cda, sindaci e funzionari II centomila azionisti della Banca Popolare di Vicenza furono presi in giro dal presidente Gianni Zonin e dai principali responsabili dell’istituto sul prezzo gonfiato delle azioni il 1 aprile 2014. Lo stabilisce la Cassazione civile. Avvenne quando il consiglio d’amministrazione attribuì valore come fosse il Vangelo “al cosiddetto income approach, pur sapendo che l’applicazione del .da Cda,L'Identità. 🔗 Lidentita.it

Cosa riportano altre fonti

Il pusher dei vip non va in pensione. Piazza del Fico è il suo "ufficio", gli albanesi i nuovi soci - Settantanni e nessuna voglia di smettere. Massimo Buzzi, natali di Bracciano, ma di fatto a Roma da sempre, è stato ed è un punto di riferimento per chi vuole comprare la droga, cocaina soprattutto, nella zona della movida. Tra il centro e la Roma "bene", per anni, si è dato un gran da fare. Una... 🔗romatoday.it

Classica da mercato: Duo Himmel - CLASSICAdaMercato | Duo Himmel Il Duo Himmel, composto da Marco Trebbi alla tromba e David Salvage al pianoforte, sarà protagonista di un nuovo appuntamento di CLASSICAdaMercato il 27 aprile. Programma: - Anthony Plog: Nocturne per tromba e pianoforte - David Salvage: Variazioni... 🔗bolognatoday.it

Pavlovic: "Atletico Madrid? Avevo dato la mia parola a Ibra. La verità sul mercato di gennaio" - Nel corso della sua intervista a Mozzartsport, portale serbo, il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha parlato anche delle ultime due sessioni... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Veneto Banca, Popolare di Vicenza, Banca Etruria e le altre. Crac bancari, ecco come soci e speculatori si.... 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ugone (ex soci BpVi): «Zonin e gli altri: erano potenti, oggi sono caduti» - in quanto socio giudicato sgradito e pericoloso da chi governava la Bpvi: basti questo per capire cosa intendo». Ai soci beffati, alla fine, ha dovuto pensare lo Stato, attraverso il Fondo ... 🔗msn.com

Crac BpVi, fine dell’incubo. Confermate le condanne - L’ex presidente della BpVi, Gianni Zonin ha ottenuto un ulteriore sconto di pena rispetto al processo d’Appello, dove era stato condannato a 3 anni e 11 mesi, e dimezzata rispetto a quella di ... 🔗lanazione.it