BPS Insieme per la Popolare | Non il risultato sperato ma forte sostegno al piano industriale

Popolare di Sondrio e il gruppo “Insieme per la Popolare” rivendicano un risultato significativo: la forte partecipazione e il numero di voti raccolti. 🔗 Sondriotoday.it - BPS, "Insieme per la Popolare": "Non il risultato sperato, ma forte sostegno al piano industriale" Nonostante l’esito non pienamente favorevole in termini di rappresentanza nel nuovo consiglio di amministrazione, i piccoli azionisti della Bancadi Sondrio e il gruppo “per la” rivendicano unsignificativo: lapartecipazione e il numero di voti raccolti. 🔗 Sondriotoday.it

