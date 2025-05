Bpm ok al bilancio Utile netto in crescita

L'assemblea dei soci di Banco Bpm, titolari di azioni rappresentative di circa il 66,23% del capitale sociale, ha deliberato, con il 99,80% dei voti favorevoli, di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, che si è chiuso con un Utile netto di 1.850,2 milioni, in crescita del 51,9% rispetto al 2023. Inoltre, è stata approvata quasi all'unanimità (99,95%) anche la distribuzione di un dividendo di 0,60 euro per azione, oltre all'acconto di 0,40 euro per azione già distribuito a novembre 2024, in crescita del 78,6%.I soci hanno poi approvato a larga maggioranza anche gli altri punti all'ordine del giorno. In particolare, le politiche di remunerazione hanno ottenuto il voto favorevole del 91,16% dei soci presenti per quanto riguarda il 2025 e del 93,65% per il 2024. I risultati del 2024 di Banco Bpm sono "obiettivamente straordinari".

BPS, approvato bilancio 2024, utile netto a €510,5 mln e dividendo a €0,80 per azione, con pagamento previsto dal 21 maggio 2025 - Banca Popolare di Sondrio chiude il 2024 con una raccolta complessiva da clientela pari a €98,8 mld (+8,9%), sostenuta dalla crescita di raccolta indiretta e assicurativa; patrimonio netto in aumento a €4,16 mld e Total Capital Ratio al 18,18% BPS, è stato approvato bilancio del 2024, registr 🔗ilgiornaleditalia.it

Bcc Milano, bilancio record per il 2024: utile netto di 83 milioni di euro - Dal Bilancio, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci in primavera, arriveranno importanti risorse da destinare alle necessità del territorio. A gestirle sarà la nascente Fondazione Bcc Milano, che potrà contare su una dotazione patrimoniale superiore ai 10 milioni di euro, da destinare alle necessità di associazioni, enti e istituzioni operanti nel sociale, nella cultura e nello sport. 🔗bergamonews.it

Bilancio 2024 di Autostrade per l'Italia: utile in crescita e dividendo di 790 milioni - Un utile dell'esercizio pari a 1.065 milioni di euro in aumento di 83 milioni di euro su base omogenea, ricavi operativi pari a 4.387 milioni di euro (+1% rispetto al 2023), Ebitda pari a 2.601 milioni di euro: sono i principali dati di bilancio approvati dal consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia (Aspi) che ha approvato di destinare un dividendo complessivo per l'esercizio 2024 pari a circa 790 milioni. 🔗quotidiano.net

