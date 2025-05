Bove torna a casa dalla Fiorentina alla Roma | cosa riserva il futuro?

Roma a soli due punti dal sogno, con 4 “finali” a disposizione, contro Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino, per provare a materializzare il tutto. Il primo passo appunto vede arrivare i gigliati all’Olimpico, bisognosi solo di una vittoria per tenere accesa la speranza dell’Europa più prestigiosa, e sarà questa l’occasione di riaccogliere a casa Edoardo Bove.Un autentico figlio di Roma, prima privato della maglia giallorossa, con la cessione dell’estate scorsa ai Viola per trovare quello spazio che il club non era disposto a dargli, e poi del calcio stesso, dopo il malore accusato il 1° dicembre 2024 nel match del Franchi contro l’Inter. Bove però è tornato alla vita, e questa rimane la notizia più bella che merita sempre di essere sottolineata. 🔗 Sololaroma.it - Bove torna a casa, dalla Fiorentina alla Roma: cosa riserva il futuro? Giusti i festeggiamenti e la gioia per una vittoria, quella di San Siro contro l’Inter, che può costituire un punto di svolta nella corsa Champions.a soli due punti dal sogno, con 4 “finali” a disposizione, contro, Atalanta, Milan e Torino, per provare a materializzare il tutto. Il primo passo appunto vede arrivare i gigliati all’Olimpico, bisognosi solo di una vittoria per tenere accesa la speranza dell’Europa più prestigiosa, e sarà questa l’occasione di riaccogliere aEdoardo.Un autentico figlio di, prima privato della maglia giallorossa, con la cessione dell’estate scorsa ai Viola per trovare quello spazio che il club non era disposto a dargli, e poi del calcio stesso, dopo il malore accusato il 1° dicembre 2024 nel match del Franchi contro l’Inter.però ètovita, e questa rimane la notizia più bella che merita sempre di essere sottolineata. 🔗 Sololaroma.it

