Borse di studio assegnate ai figli dei dipendenti dell’azienda

Borse di studio istituito da Unicomm, ha riscosso un notevole successo e ben 79 ragazzi, che si sono distinti per merito scolastico, sono stati premiati. Unicomm ha festeggiato la settima edizione di questa iniziativa particolarmente apprezzata nell’ambito della vita aziendale. "Abbiamo deciso di integrare questo appuntamento annuale delle Borse di studio – spiegano i titolari del Gruppo, Marcello e Mario Cestaro – facendolo diventare parte della cultura aziendale. Lo studio è di primaria importanza per l’acquisizione delle competenze lavorative e anche noi vogliamo contribuire stimolando i figli e sostenendo i loro genitori. Valorizzare il sacrificio che molti collaboratori riversano nel percorso di crescita e formazione dei propri figli, è per noi un modo di mantenere quel legame familiare che riteniamo fondamentale e che rappresenta un fattore di orgoglio, nonostante l’azienda si sia esponenzialmente allargata". 🔗 Quotidiano.net - Borse di studio assegnate ai figli dei dipendenti dell’azienda Anche nel 2025 la partecipazione al bando dellediistituito da Unicomm, ha riscosso un notevole successo e ben 79 ragazzi, che si sono distinti per merito scolastico, sono stati premiati. Unicomm ha festeggiato la settima edizione di questa iniziativa particolarmente apprezzata nell’ambito della vita aziendale. "Abbiamo deciso di integrare questo appuntamento annuale delledi– spiegano i titolari del Gruppo, Marcello e Mario Cestaro – facendolo diventare parte della cultura aziendale. Loè di primaria importanza per l’acquisizione delle competenze lavorative e anche noi vogliamo contribuire stimolando ie sostenendo i loro genitori. Valorizzare il sacrificio che molti collaboratori riversano nel percorso di crescita e formazione dei propri, è per noi un modo di mantenere quel legame familiare che riteniamo fondamentale e che rappresenta un fattore di orgoglio, nonostante l’azienda si sia esponenzialmente allargata". 🔗 Quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Premiare il merito dei giovani del territorio: assegnate 50 borse di studio a neolaureate e neolaureati d'eccellenza - Continua l’impegno della Banca di Bologna nel sostenere la formazione dei giovani e promuovere valori quali cultura e impegno personale, attraverso il supporto negli studi e nella crescita professionale. Il 27 marzo, presso la Sala Convegni di Palazzo De’ Toschi, si è tenuta la cerimonia di... 🔗bolognatoday.it

Il grande gruppo commerciale premia con borse di studio i figli dei dipendenti: "Fanno già grandi sacrifici per farli studiare£" - Non conta solo il profitto, non conta solo incassare senza costruire un domani, senza sostenere le nuove generazioni. Lo sanno bene i vertici del gruppo della grande distribuzione Unicomm e Gmf - in Umbria gestisce i supermercati Famila, Emi, Emisfera, A&O, Hurra e Cash and Carry - che da sette... 🔗perugiatoday.it

Università, Ersu Palermo: "Soddisfatte il 100% delle richieste, assegnate 12.500 borse di studio" - L'Ersu Palermo assegna 12.500 borse di studio e soddisfa il 100% delle domande presentate da studenti di università, accademie e conservatori della Sicilia occidentale. Entro oggi infatti, con determina del direttore dell’Ersu di Palermo Ernesto Bruno, verranno pubblicati sull’albo online... 🔗palermotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Borse di studio assegnate ai figli dei dipendenti dell’azienda; Rekeep premia 67 studenti. Borse di studio per 36mila euro; A sostegno dei migliori studenti e per il futuro della ricerca; Borse di studio ai figli dei dipendenti: non concorrono alla formazione del reddito. Risposta Agenzia delle Entrate. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Rekeep premia 67 studenti. Borse di studio per 36mila euro - L’azienda conferma i riconoscimenti ai figli dei suoi dipendenti in base al merito. Il presidente Levorato: "Un’iniziativa che si fonda sulla fiducia nel talento delle persone". . 🔗msn.com

Da Rekeep borse di studio per i giovani - figli di dipendenti del Gruppo, attraverso borse di studio assegnate in base al merito. Prevista l’assegnazione di 419 riconoscimenti, per un importo di 220.400 mila euro, suddivisi in 331 borse ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Unicomm premia con la borsa di studio 79 figli di dipendenti - Le borse sono state assegnate a studenti neodiplomati ... Marcello e Mario Cestaro. «Lo studio è di primaria importanza per l’acquisizione delle competenze lavorative e anche noi vogliamo contribuire ... 🔗amicodelpopolo.it