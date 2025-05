Borsa di Tokyo in rialzo nonostante la chiusura mista di Wall Street

Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa, appesantiti dai dati che registrano una contrazione dell'economia a stelle e strisce nel primo trimestre, e in attesa dell'esito delle riunione della Bank of Japan, dove si prevede il nulla di fatto in materia di tassi.In apertura il Nikkei avanza dello 0,41%, a quota 36.192,41, con un aumento di 147 punti. Sul fronte dei cambi lo yen tratta a 142,90 sul dollaro, e sull'euro poco sotto a 162. 🔗 Quotidiano.net - Borsa di Tokyo in rialzo nonostante la chiusura mista di Wall Street Ladiavvia la seduta in, malgrado ladegli indici azionari Usa, appesantiti dai dati che registrano una contrazione dell'economia a stelle e strisce nel primo trimestre, e in attesa dell'esito delle riunione della Bank of Japan, dove si prevede il nulla di fatto in materia di tassi.In apertura il Nikkei avanza dello 0,41%, a quota 36.192,41, con un aumento di 147 punti. Sul fronte dei cambi lo yen tratta a 142,90 sul dollaro, e sull'euro poco sotto a 162. 🔗 Quotidiano.net

Borsa Tokyo: chiude in rialzo dell'1,9% nonostante Wall Street - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dopo due sedute di ribasso, nonostante la cattiva performance di Wall Street. In particolare la piazza di New ... 🔗ilsole24ore.com

Tokyo, borsa in rialzo: Nikkei chiude a +0,57% - La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, con l’indice Nikkei che segna un guadagno dello 0,57%, sostenuta dai colloqui sui dazi tra Giappone e Stati Uniti. La produzione industriale giapponese ha mostra ... 🔗borse.it