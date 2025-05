Borrelli AvS | Rimedio immediato per sicurezza passeggeri Circumvesuviana

Circumvesuviana diretto a Sorrento. Ad un certo punto del fumo fitto è iniziato a uscire da un vagone. Il macchinista ha immediatamente arrestato la corsa e imbracciato un estintore in via preventiva. Il guasto ha costretto le persone a bordo a scendere, nella tratta tra Torre Annunziata e Pompei, causando ritardi per centinaia di viaggiatori, tra cui molti turisti. I treni della Circumvesuviana si fermano con troppa frequenza".Così, in una nota, il deputato Avs, Francesco Emilio Borrelli."Solo pochi giorni fa un altro treno si era fermato nei pressi di Castellammare – sottolinea – È una situazione a cui va posto Rimedio immediato per garantire sicurezza a tutti i passeggeri. In attesa dell'arrivo dei nuovi convogli, quelli in servizio devono essere messi in condizione di circolare senza rappresentare un rischio.

