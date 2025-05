Borderlands 4 | Nuovo Gameplay e tanti dettagli svelati

Borderlands 4, mostrando un lungo Gameplay di 20 minuti e pubblicando un Nuovo trailer ricco d’azione. Oltre alla conferma della data d’uscita 12 settembre 2025 su PS5, Xbox Series XS e PC è arrivata anche la notizia che il gioco sbarcherà più avanti anche su Nintendo Switch 2.Due nuovi protagonisti: Vex e RafaNel Nuovo capitolo, i Cacciatori della Cripta tornano con abilità mai viste prima. I primi due rivelati sono:Vex, una Sirena che può potenziare se stessa o generare ombre combattive che la affiancano, ideale per chi ama un approccio versatile e strategico.Rafa, un ex-soldato proveniente dalle fila della Tediore, ora equipaggiato con una potente armatura meccanica che gli consente di evocare armi pesanti e dispositivi offensivi. 🔗 Gamerbrain.net - Borderlands 4: Nuovo Gameplay e tanti dettagli svelati Durante lo State of Play di PlayStation, 2K e Gearbox Software hanno finalmente svelato in grande stile4, mostrando un lungodi 20 minuti e pubblicando untrailer ricco d’azione. Oltre alla conferma della data d’uscita 12 settembre 2025 su PS5, Xbox Series XS e PC è arrivata anche la notizia che il gioco sbarcherà più avanti anche su Nintendo Switch 2.Due nuovi protagonisti: Vex e RafaNelcapitolo, i Cacciatori della Cripta tornano con abilità mai viste prima. I primi due rivelati sono:Vex, una Sirena che può potenziare se stessa o generare ombre combattive che la affiancano, ideale per chi ama un approccio versatile e strategico.Rafa, un ex-soldato proveniente dalle fila della Tediore, ora equipaggiato con una potente armatura meccanica che gli consente di evocare armi pesanti e dispositivi offensivi. 🔗 Gamerbrain.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stellar Blade gira fino a 350 FPS nel nuovo trailer gameplay con NVIDIA DLSS 4 - Stellar Blade si prepara a debuttare su PC a giugno 2025, abbandonando l’esclusività per PS5 e beneficiando di una resa grafica avanzata. Grazie al supporto della tecnologia DLSS 4 di NVIDIA, il gioco potrà raggiungere fino a 350 FPS su hardware di fascia alta, come dimostra il nuovo trailer gameplay, offrendo prestazioni incredibili e un gameplay ultra-fluido. ShiftUp e Sony credono fortemente nel successo di questa versione, che potrebbe addirittura superare le vendite della controparte console. 🔗game-experience.it

Light of Motiram: Il Clone di Horizon in un nuovo Gameplay Trailer - Un nuovo sguardo su Light of Motiram ha riacceso l’interesse per questo promettente action RPG open world. Il gameplay trailer appena pubblicato ha svelato nuove informazioni su Pamora, uno degli Overlord Mech più spettacolari del gioco, offrendo una panoramica più ampia sul cuore pulsante dell’esperienza: combattimenti intensi, ambientazioni sci-fi mozzafiato e creature meccaniche con comportamenti imprevedibili. 🔗gamerbrain.net

Monster Energy Supercross 25: svelato il primo gameplay trailer del nuovo capitolo - Milestone, leader mondiale nello sviluppo e nella pubblicazione di giochi di corse con sede a Milano, insieme a Feld Motor Sports, Inc., punto di riferimento globale nell’intrattenimento motoristico in arene e stadi, ha rilasciato il primo gameplay trailer di Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game. Il video, realizzato con la collaborazione di alcuni tra i più importanti creator della community di Supercross, mette in mostra i tracciati di Anaheim 1 e Glendale nel loro layout ufficiale del 2025. 🔗nerdpool.it

Approfondimenti da altre fonti

Borderlands 4 – Approfondimento del gameplay; Borderlands 4 ha mostrato il gameplay, ed è proprio come pensavamo; Borderlands 4, nuovi trailer di gameplay dallo State of Play; Borderlands 4: trailer e video gameplay dello State of Play e un riassunto delle novità presentate. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Borderlands 4: trailer e video gameplay dello State of Play e un riassunto delle novità presentate - Ecco l'ultimo trailer e un lungo video gameplay panoramico di Borderlands 4 mostrati durante lo State of Play dedicato andato in onda stasera. 🔗msn.com

Borderlands 4 ha mostrato il gameplay, ed è proprio come pensavamo - Gearbox Software ha svelato il primo gameplay ufficiale di Borderlands 4 durante uno State of Play interamente dedicato al nuovo capitolo della saga. 🔗spaziogames.it

Borderlands 4 in azione: gameplay e riassunto delle novità mostrate allo State of Play - Borderlands 4, in uscita il 12 settembre, svela novità su gameplay, biomi, rigiocabilità e abilità dei personaggi allo State of Play. 🔗msn.com