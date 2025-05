Boom del corso di computer su misura per la terza età

Un protocollo d'intesa tra Comune e le sigle Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Milano per condividere obiettivi e indirizzi in merito alla trasformazione digitale. L'Amministrazione si impegna a continuare il percorso già iniziato di digitalizzazione e a creare occasioni di conoscenza e formazione, anche con progetti intergenerazionali e di alfabetizzazione digitale, rivolti in particolare agli anziani. L'assessore Francesco Di Stefano ha sottolineato l'importanza, soprattutto per la terza età, di seguire corsi, come "Anziani Digitali" proposto dalle sigle nelle scorse settimane con grande successo, per imparare a utilizzare i mezzi informatici, creando nuove competenze e contrastando l'isolamento, evitando anche le truffe online. "Una sinergia fondamentale per la crescita della comunità - aggiunge il sindaco Stefano Ventura -.

Pasqua, boom di viaggi verso mete esotiche: +30%. Cresce il turismo "su misura" - Firenze, 10 aprile 2025 – Pasqua e ponti primaverili confermano la voglia di viaggiare degli italiani, che scelgono sempre più spesso mete esotiche e lontane, con un balzo fino al +30% di prenotazioni rispetto al 2024. A dirlo è Confartigianato Turismo Firenze, che segnala un forte interesse per destinazioni extraeuropee da parte dei viaggiatori, ma anche crescenti difficoltà per il settore incoming e per il turismo organizzato tradizionale. 🔗lanazione.it

Corso gratuito di difesa, boom di iscritte. Il Comune concede una palestra - L’INIZIATIVA. Già 240 le domande per 200 posti disponibili.Il promotore Juri Ambrosioni: partecipanti dai 13 ai 70 anni. 🔗ecodibergamo.it

Carnevale di Viareggio: boom di presenze per la seconda sfilata. Sabato 22 corso mascherato in notturna - Il carro ‘Per una sana e robusta Costituzione’ (foto FB Carnevale di Viareggio) L'articolo Carnevale di Viareggio: boom di presenze per la seconda sfilata. Sabato 22 corso mascherato in notturna proviene da Firenze Post. 🔗.com

