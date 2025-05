Bonus TARI 2025 | lo sconto resta un miraggio per milioni di famiglie

Dal 1° gennaio 2025, le famiglie con un ISEE fino a 9.530 euro avrebbero dovuto beneficiare di uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti. Ma nei fatti, il Bonus TARI non è mai partito. Il Governo ha lasciato passare troppo tempo, bloccando di fatto una misura sociale che avrebbe potuto alleggerire le bollette di milioni di famiglie.

