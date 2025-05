Bonucci Juve arrivano gli auguri del club bianconero nel giorno del compleanno | il messaggio scatena i tifosi – FOTO

Bonucci Juve, gli auguri di compleanno del club per l'ex difensore e capitano bianconero – FOTOCompie oggi 38 anni Leonardo Bonucci, grande ex Juventus che ha vestito a lungo la maglia dei bianconeri ed anche indossato la fascia di capitano. Il club bianconero, sui propri canali social, ha fatto gli auguri ad uno degli artefici della Juve dei nove Scudetti, nonostante la parentesi al Milan. Auguroni, Leo! ? pic.twitter.compl8K4tXKqu— JuventusFC (@Juventusfc) May 1, 2025Si scatenano i commenti dei tifosi su X, con anche chi chiede il suo ritorno alla Juve da dirigente.

