Bombardieri Uil | Siamo favorevoli all' istituzione del reato di omicidio sul lavoro

Siamo favorevoli all'istituzione del reato di omicidio sul lavoro. Non c'è solo la tragedia di chi perde la vita ma anche di chi rimane, le famiglie vanno sostenute", sottolinea Bombardieri. "Dobbiamo recuperare il senso del rispetto della vita, della dignità del lavoro. Con mille morti l'anno rischiamo di perderli", aggiunge il segretario generale della Uil. Collettiva Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

