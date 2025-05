Bologna vs Juventus | le probabili formazioni

Bologna vs Juventus si giocherà domenica 4 maggio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall'Ara.Bologna VS Juventus: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei, con il pareggio a reti bianche in quel di Udine, hanno leggermente perso terreno dal quarto posto, distante soltanto un punto. Per cui alla squadra di Italiano servirà un grande colpo per ripetere la storica qualificazione alla Champions League della scorsa stagione.La vittoria casalinga contro il Monza ha restituito il quarto posto ai bianconeri che hanno sopravanzato proprio i felsinei di un punto. La squadra di Tudor proverà a vincere per blindare la qualificazione alla Champions, salvando, anche se solo in parte, una stagione deludente.

Pagliuca: "Per il Bologna era meglio fosse rimasto 'Stranino' Motta alla Juventus. Non sta bene se non cambia i ruoli" - Gianluca Pagliuca, ex di Bologna e Inter, ha parlato della sfida decisiva per Scudetto e Champions League della 33esima giornata di Serie A...

Novellino non crede nella Juventus: «Mi ha deluso molto quest'anno, mi sarei aspettato decisamente di più! Sarà dura contro Lazio e Bologna per la Champions» - di Redazione JuventusNews24Novellino, ex allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta Scudetto e sulla lotta Champions. Parole che riguardano anche la Juventus Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Walter Novellino ha inquadrato così la situazione nelle pari alte della classifica di Serie A. Ecco la sua analisi, che riguarda anche la Juventus. PAROLE – «Il Napoli di Conte mi sta piacendo tanto, sarà una bella lotta con Inter e Atalanta.

Bologna-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Lo squalificato Conte ritrova McTominay - Napoli, 6 aprile 2025 - Buone notizie dovevano arrivare da Parma e buone notizie sono arrivate: l'Inter dilapida un doppio vantaggio e torna dal Tardini solo con un pareggio che, guardando alla trama del match e in particolare della ripresa, sa quasi di punto guadagnato anziché di due punti persi. Al Napoli questi discorsi interessano relativamente: ciò che conta è che la capolista oggi è distante 4 punti e non i 6 temuti prima di provare a ridurre ulteriormente in margine cercando di espugnare il Dall'Ara di Bologna nella partita in programma lunedì 7 aprile alle 20.

