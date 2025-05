Bologna sette furti in un mese al Cnr | Si moltiplicano gli episodi di criminalità al Navile

Bologna, 1 maggio 2025 – Un’altra irruzione al Cnr di via Gobetti. L’ultima intrusione da parte dei ladri è stata scoperta ieri mattina da alcuni dipendenti. Si è trattato del settimo vandalismo nel solo mese di aprile, tra furti, vetri rotti, pc rubati e disagi ai lavoratori.Ma nel quartiere Navile, settimane fa, ci sono state anche finestre spaccate e macchinette distrutte negli uffici comunali di via Saliceto. Danni da migliaia di euro che hanno messo in allarme anche i residenti della zona, stanchi della situazione di poca sicurezza che si sta creando.Indagano le forze dell’ordine dopo le varie segnalazioni e denunce ricevute nel mese di aprile. L’opera è con tutta probabilità di balordi che circolano in zona, viste le modalità di scasso. Le telecamere, tempo fa, avevano addirittura ripreso un uomo in ciabatte mentre si intrufolava per rubare. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Bologna, sette furti in un mese al Cnr: “Si moltiplicano gli episodi di criminalità al Navile” , 1 maggio 2025 – Un’altra irruzione al Cnr di via Gobetti. L’ultima intrusione da parte dei ladri è stata scoperta ieri mattina da alcuni dipendenti. Si è trattato del settimo vandalismo nel solodi aprile, tra, vetri rotti, pc rubati e disagi ai lavoratori.Ma nel quartiere, settimane fa, ci sono state anche finestre spaccate e macchinette distrutte negli uffici comunali di via Saliceto. Danni da migliaia di euro che hanno messo in allarme anche i residenti della zona, stanchi della situazione di poca sicurezza che si sta creando.Indagano le forze dell’ordine dopo le varie segnalazioni e denunce ricevute neldi aprile. L’opera è con tutta probabilità di balordi che circolano in zona, viste le modalità di scasso. Le telecamere, tempo fa, avevano addirittura ripreso un uomo in ciabatte mentre si intrufolava per rubare. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Furti in appartamento, Confabitare: Bologna guida la classifica delle città più colpite - L’aumento dei furti in appartamento è una delle emergenze più preoccupanti del 2024. Secondo gli ultimi dati, il numero di effrazioni è cresciuto in modo significativo rispetto all’anno precedente, con una media nazionale di un furto ogni tre minuti. Le grandi città risultano le più colpite, con... 🔗bolognatoday.it

Bologna, uomo multato 25 volte in un mese da autovelox in viale Cavina fa ricorso e vince, il giudice: "Dispositivo approvato ma non omologato" - Il giudice pace ha annullato multe per oltre 3mila euro in quanto il dispositivo non era omologato Bologna, un uomo è stato multato 25 volte in un mese dagli autovelox della città e ha deciso di fare ricorso, vincendolo; per il giudice l'autovelox non rispetta le norme di legge perchè non è o 🔗ilgiornaleditalia.it

Furti e rapine, sgominata la banda. Maxi operazione dei carabinieri. Sette in manette e quattro denunce - Quando sono scattate le perquisizioni domiciliari sono stati trovati piedi di porco, cacciaviti, grimaldelli. Tutto quanto serve a scassinare e ripulire le case. Una banda dedita a furti e rapine è finita, nelle ore scorse, nella rete dei carabinieri del nucleo investigativo di Pistoia, coadiuvati dai militari delle compagnie di Pistoia, Pioltello (Milano), Portoferraio e Ravenna in perfetta sincronia con un precedente blitz alla fine dell’estate scorsa. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Bologna, sette furti in un mese al Cnr: “Si moltiplicano gli episodi di criminalità al Navile”; Spaccio e furti. Arrestate 7 persone nella stessa giornata; Raffica di furti in casa: banda di ladri arrestata in flagrante; Spaccio di droga e furti nei parcheggi dei supermercati: 7 arresti in un giorno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna, sette furti in un mese al Cnr: “Si moltiplicano gli episodi di criminalità al Navile” - L’ennesima irruzione in via Gobetti segnalata da alcuni dipendenti. Di Benedetto, Lega: “I dipendenti meritano di essere tutelati e considerati dall’amministrazione” ... 🔗msn.com

Finestrini rotti e furti nelle auto al Navile: l’incubo dei residenti bolognesi - Macchine danneggiate e vetri distrutti in via Vasco de Gama e nei parcheggi condominiali di via Marco Polo. I cittadini: “Sono state fatte segnalazioni e denunce ma il fenomeno continua, anche di gior ... 🔗msn.com

Bologna, subaffitta la casa popolare a spacciatori: «Denunciata ora rischia di perdere l'alloggio, agli abusivi posto letto a 150 euro al mese» - La scoperta di carabinieri e polizia locale in una casa Acer in via Tibaldi. La donna e il compagno dormivano in soggiorno, mentre le altre stanze erano state subaffittate illegalmente ... 🔗corrieredibologna.corriere.it