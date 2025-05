Bologna Juve Tudor sorprende tutti | può schierare quel bianconero come braccetto di difesa! La novità di formazione

Bologna Juve, Tudor sorprende tutti: può schierare quel bianconero come braccetto di difesa! La novità di formazione in vista della sfida di domenicaDomenica sera la Juve scenderà sul terreno di gioco del Dall’Ara per affrontare il Bologna in quello che da molti è stato definito come vero e proprio spareggio per la prossima Champions League.Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Tudor, chiamato a sostituire l’infortunato Kelly, potrebbe decidere di affidarsi a Cambiaso come braccetto di difesa. Il laterale bianconero è in ballottaggio con Savona ma ha buone chance di partire dal primo minuto .com 🔗 Juventusnews24.com - Bologna Juve, Tudor sorprende tutti: può schierare quel bianconero come braccetto di difesa! La novità di formazione : puòdi! Ladiin vista della sfida di domenicaDomenica sera lascenderà sul terreno di gioco del Dall’Ara per affrontare ilinlo che da molti è stato definitovero e proprio spareggio per la prossima Champions League.Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, chiamato a sostituire l’infortunato Kelly, potrebbe decidere di affidarsi a Cambiasodi. Il lateraleè in ballottaggio con Savona ma ha buone chance di partire dal primo minuto .com 🔗 Juventusnews24.com

Juve, il Bologna rallenta e lascia i bianconeri primi, ma domenica contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione - Juve, assist del Bologna per il quarto posto dopo il pari con l’Udinese, ma contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione La Juve ha riconquistato il quarto posto grazie al pareggio del Bologna contro l’Udinese e al 2-2 tra Lazio e Parma, due risultati favorevoli arrivati quasi a sorpresa. Questo piccolo vantaggio, a quattro […] 🔗calcionews24.com

Mauro va controcorrente su Yildiz e asserisce: «Ha dato una mano a Tudor! Vi dico il perché». La teoria dell’ex Juve sorprende - di Redazione JuventusNews24Mauro va controcorrente sull’espulsione di Kenan Yildiz: il turco ha fatto un favore a Igor Tudor! Ecco il perché Massimo Mauro ha espresso un giudizio controcorrente rispetto all’espulsione che Kenan Yildiz ha patito in Juve Monza. Il turco ha fatto un favore a Igor Tudor, come si evince dallwe sue parole esternate a “Pressing“. PAROLE – «Yildiz ha dato una mano a Tudor, mi faccio espellere così possono raccontare di una Juve che si difende bene, che in inferiorità non prende gol, perché onestamente era una gara vacanziera e nel primo tempo il Monza aveva ... 🔗juventusnews24.com

Serie A, top-4: funziona la cura-Tudor, per i bookie la Juve "vede" la Champions. Roma e Bologna continuano la rincorsa in quota - Esordio con vittoria. Non poteva iniziare meglio la `cura-Tudor` sulla panchina della Juventus: un successo, quello contro il Genoa, che rilancia... 🔗calciomercato.com

Tudor all'attacco: Vlahovic vede Bologna, Koopmeiners in salita - Igor Tudor studia l’attacco anti Bologna come fosse un album delle figurine Panini: ce l’ho (Kolo Muani), manca (Yildiz), spero di trovarlo nella bustina prima di domenica (Vlahovic). Alla Continassa ... 🔗gazzetta.it

Douglas Luiz carta a sorpresa di Tudor contro il Bologna? Le ultime - Igor Tudor, im settimana, dovrà decidere chi potrà giocare al posto di Yildiz contro il Bologna. Stando a quanto afferma Sky Sport, al fianco di Nico Gonzalez potrebbe avere una ... 🔗tuttojuve.com

Due opzioni per Tudor per la sfida al Bologna - Ci sono ancora dubbi da parte di Igor Tudor per la sfida al Bologna, dubbi che riguardano sia il modulo che gli uomini, vale a dire, passare dalla difesa a tre a la difesa a quattro, oppure mantenere. 🔗tuttojuve.com