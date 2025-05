Bologna Juve Maifredi | Thiago Motta andava esonerato prima adesso i bianconeri sono come Frankenstein Mi ha deluso tanto Douglas Luiz eppure di lui penso questo…

Bologna Juve, Maifredi: «Thiago Motta andava esonerato prima, adesso i bianconeri sono come Frankenstein. Mi ha deluso tanto Douglas Luiz, eppure di lui penso questo.» Bologna–Juventus deciderà molto della lotta per conquistare il quarto posto, che significa partecipare alla Champions del prossimo anno. Ad accomunare le due squadre nel passato c’è stato Gigi Maifredi, allenatore . 🔗 Calcionews24.com - Bologna Juve, Maifredi: «Thiago Motta andava esonerato prima, adesso i bianconeri sono come Frankenstein. Mi ha deluso tanto Douglas Luiz, eppure di lui penso questo…» : «. Mi hadi luiquesto.»ntus deciderà molto della lotta per conquistare il quarto posto, che significa partecipare alla Champions del prossimo anno. Ad accomunare le due squadre nel passato c’è stato Gigi, allenatore . 🔗 Calcionews24.com

Su altri siti se ne discute

Saputo: “Thiago Motta? Mi fa pena. È lui che ha voluto andare alla Juve e mi ha deluso. Il Bologna è fortunato ad avere Italiano” - Thiago Motta pare non aver lasciato un bel ricordo nemmeno a Bologna, dove almeno sul campo ha ottenuto risultati incredibili. Il presidente Joey Saputo a OmniNews ha confessato di essere rimasto “deluso da ciò che è stato fatto da parte della Juve e di Thiago”, ovvero dal modo in cui il tecnico se n’è andato. “Non mi è piaciuto come Motta ci ha lasciati, perché è lui ad essere andato via, non siamo stati noi a cambiarlo: io avrei continuato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Caressa sentenzia: «La Juve di Thiago Motta è perfettamente sovrapponibile al suo Bologna. O non lo conoscevi oppure…». Poi su Tudor ha detto questo - di Redazione JuventusNews24Caressa sentenzia dopo l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Tudor: tutte le dichiarazioni sulla Juve Fabio Caressa ha parlato a Sky Sport Club per analizzare l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juve e l’esonero di Thiago Motta dalla panchina bianconera. PAROLE – «La Juventus di Motta è perfettamente sovrapponibile al Bologna di Motta, quindi se tu l’avessi conosciuto a Bologna non dovresti essere sorpreso. 🔗juventusnews24.com

Delneri senza filtri: «Alla Juve devi giocare sempre per vincere, non conta altro. Thiago Motta? Torino non è Bologna» - di Redazione JuventusNews24Delneri senza filtri: le dichiarazioni dell’ex allenatore della Juve sul momento dei bianconeri, sulla corsa Champions e su Thiago Motta. Le sue parole Delneri è intervenuto a Il Messaggero Veneto per parlare della Juventus, reduce dalla pesante sconfitta contro la Fiorentina. Le sue parole. PARAGONI FASTIDIOSI – «No, anche perché le analisi non sono sempre veritiere. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Juve, anche Maifredi sferza Motta: Pensava di fare copia-incolla col Bologna; Thiago Motta esonerato dalla Juve, la ‘vendetta’ dei tifosi rossoblù; Juve, senti l'ex Maifredi: Thiago Motta come me? Ecco come la penso...; La bomba di Gigi Maifredi: Pep Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bologna-Juve: il pubblico del Dall’Ara può fare la differenza, dice Maifredi - Bologna-Juve? "La può vincere il pubblico del Dall’Ara". Italiano? "Stagione fantastica, ma guai se pensasse di andare via a giugno". Il flop di Motta alla Juve? "Storia diversa dalla mia, però è ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Carlino – Maifredi: “Italiano, dammi retta: resta a Bologna” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Maifredi a RBN: "Tudor non è un tecnico di primo piano. Conte-Juve sì, ma attenzione a Guardiola" - Gigi Maifredi, ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso della trasmissione Fuori di Juve, parla della sfida di domenica tra Bologna e Juve e ha un'idea ben precisa sulla corsa per ... 🔗tuttojuve.com