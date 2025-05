Bologna Juve | due rossoblù continuano a lavorare a parte terapie per… Chi è a rischio per il big match del Dall’Ara Italiano incrocia le dita

Bologna Juve: due rossoblù proseguono il lavoro a parte, terapie per. Chi è a rischio per il big match del Dall’Ara, Italiano speraAttraverso il proprio sito ufficiale, il Bologna ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno in vista della partita contro la Juve, in programma domenica 4 maggio alle 20:45.I rossoblù hanno svolto attivazione atletica e una seduta tecnico-tattica. Allenamento differenziato per Emil Holm e Dan Ndoye, terapie per Estanis Pedrola. .com 🔗 Juventusnews24.com - Bologna Juve: due rossoblù continuano a lavorare a parte, terapie per… Chi è a rischio per il big match del Dall’Ara, Italiano incrocia le dita : dueproseguono il lavoro aper. Chi è aper il bigdelsperaAttraverso il proprio sito ufficiale, ilha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno in vista della partita contro la, in programma domenica 4 maggio alle 20:45.Ihanno svolto attivazione atletica e una seduta tecnico-tattica. Allenamento differenziato per Emil Holm e Dan Ndoye,per Estanis Pedrola. .com 🔗 Juventusnews24.com

Juve, il Bologna rallenta e lascia i bianconeri primi, ma domenica contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione - Juve, assist del Bologna per il quarto posto dopo il pari con l’Udinese, ma contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione La Juve ha riconquistato il quarto posto grazie al pareggio del Bologna contro l’Udinese e al 2-2 tra Lazio e Parma, due risultati favorevoli arrivati quasi a sorpresa. Questo piccolo vantaggio, a quattro […] 🔗calcionews24.com

Bologna Juve, Italiano perde due titolarissimi per la sfida contro i bianconeri? C’è lesione: il comunicato ufficiale - di Redazione JuventusNews24Bologna Juve, Italiano perde due titolarissimi per il big match contro i bianconeri: tutti i dettagli e il comunicato Due infortuni pesanti per il Bologna di Italiano, rivale diretta della Juve per la lotta Champions: si fermano Skorupski e Ferguson per ben tre settimane. Proveranno a recuperare per la sfida contro la Juve in programma nella prima settimana di maggio. COMUNICATO – «Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado dell’adduttore destro, e una lesione di basso ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Bologna, Beukema potrebbe salutare tutti in estate: due big europee sul difensore rossoblu - Calciomercato Bologna, Beukema potrebbe lasciare la squadra rossoblu a fine stagione: due big europee sul difensore degli emiliani Novità molto importanti per quanto concerne il calciomercato Bologna: soprattutto sulla questione cessioni dove ci potrebbe essere un grande sacrificio dietro in difesa, analizzando in particolar modo la situazione di un determinato giocatore. Secondo quanto riportato da […] 🔗calcionews24.com