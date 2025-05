Bologna il report dall’allenamento in vista della sfida contro la Juve

Bologna, rossoblù al lavoro in vista della sfida di domenica sera contro la Juve: lavorano a parte in due, terapia per Pedrola Il Bologna ha proseguito oggi la preparazione in vista del match di domenica sera contro la Juventus, in programma alle 20.45 al Dall’Ara. Il club felsineo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il . 🔗 Calcionews24.com - Bologna, il report dall’allenamento in vista della sfida contro la Juve , rossoblù al lavoro indi domenica serala: lavorano a parte in due, terapia per Pedrola Ilha proseguito oggi la preparazione indel match di domenica seralantus, in programma alle 20.45 al Dall’Ara. Il club felsineo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il . 🔗 Calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Infortuni Bologna, Italiano preoccupato? Quel giocatore è ko e potrebbe non recuperare. Il report d’allenamento - Infortuni Bologna, Italiano rischia di non avere a disposizione quel giocatore. Oggi allenamento differenziato per un titolarissimo rossoblu Il Bologna oggi si è allenato, e dall’altra parte ci sono delle novità importanti per quanto riguarda gli infortuni. Ecco il report odierno. IL COMUNICATO In una bella mattinata di sole, prosegue la preparazione dei rossoblù alla […] 🔗calcionews24.com

Allenamento Inter, i nerazzurri annunciano: «Stiamo per tornare». L’allenamento a -2 dall’Udinese – FOTO e REPORT - di RedazioneAllenamento Inter, i nerazzurri annunciano: «Stiamo per tornare». L’allenamento a -2 dall’Udinese – FOTO e REPORT dalla Pinetina Mattinata d’allenamento per l’Inter, a due giorni dalla sfida contro l’Udinese in campionato. A parte Lautaro e Zielinski, terapie (ma in Olanda) per Dumfries. Inzaghi ritrova de Vrij e Zalewski: con quest’ultimo che ha preso parte alla seduta assieme ai compagni solo per metà. 🔗internews24.com

Bologna Inter, i rossoblù si preparano per il match contro i nerazzurri: il punto dall’ultima seduta di allenamento - di RedazioneBologna Inter, i rossoblù si preparano per l’importante il match contro la squadra di Inzaghi: le ultime dall’ultima seduta di allenamento Il Bologna continua a intensificare i suoi allenamenti sui campi di Casteldebole in vista della sfida attesa contro l’Inter. Oggi, i rossoblù hanno partecipato a una seduta tecnico-tattica, lavorando sulla strategia da adottare per affrontare quella che sulla carta la squadra più forte del campionato. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Allenamento Juve: 1^ maggio alla Continassa per i bianconeri; Bologna, Ferguson ci sarà contro l'Udinese: il report dell'allenamento; Allenamento Juve, scarico e focus sul pressing. Il report; BOLOGNA - Allenamento mattutino, differenziato per Calabria, il report. 🔗Ne parlano su altre fonti

BOLOGNA - Seduta in vista della Juventus, allenamento differenziato per Ndoye e Holm - Il Bologna è tornato in campo per continuare la preparazione in vista della sfida contro la Juventus in programma per domenica sera alle 20.45 allo stadio Dall'Ara. Di seguito il report dell'allenamen ... 🔗napolimagazine.com

Allenamento Juve: 1^ maggio alla Continassa per i bianconeri. Su cosa ha lavorato Tudor a tre giorni dal Bologna, il report ufficiale dal JTC - Allenamento Juve: 1^ maggio al JTC per i bianconeri. Su cosa ha lavorato Tudor a tre giorni dal Bologna, il report ufficiale dalla Continassa Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti ... 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juve, lavoro atletico e tattica verso il Bologna. Il report della seduta alla Continassa - Allenamento Juve, lavoro atletico e tattica verso il Bologna: il report della seduta dei bianconeri Prosegue la preparazione al JTC: la Juventus di Tudor è tornata in campo questa mattina verso Bologn ... 🔗juventusnews24.com