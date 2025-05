Bologna Di Vaio | "Meglio la Coppa Italia di un posto Champions Thiago Motta? Rapporti non super Italiano è l'opposto"

Bologna, Marco Di Vaio ha concesso un`intervista a Repubblica nell`edizione di Bologna in cui ha parlato a tutto tondo. 🔗 Il direttore sportivo del, Marco Diha concesso un`intervista a Repubblica nell`edizione diin cui ha parlato a tutto tondo. 🔗 Calciomercato.com

Bologna, Di Vaio: "Vogliamo tornare in Europa. Empoli e non Juventus in Coppa Italia? Per noi non cambia, l'obiettivo è la finale" - Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Milan, recupero della gara che fu rinviata... 🔗calciomercato.com

Bologna: Marco Di Vaio conferma il rinnovo di Italiano dopo la Coppa Italia - Terzo indizio sul rinnovo di Italiano. Dopo quelli seminati dall’ad rossoblù Claudio Fenucci e dal tecnico stesso, a parlare questa volta è il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Empoli: "Con il mister c’è l’assoluta volontà di parlare di prolungamento", conferma il dirigente. Un primo incontro per manifestare la volontà c’è già stato e il tecnico ha spiegato come il Bologna sia una big e con Saputo possa ambire a qualunque cosa. 🔗sport.quotidiano.net

Marco Di Vaio rinnova con il Bologna fino al 2027: obiettivi Europa e Coppa Italia - Freschissimo di rinnovo fino al 2027, il ds Marco Di Vaio ha commentato il prolungamento di contratto che lo legherà a Bologna e al Bologna fino al 2027. Dal campo alla scrivania, tra gol e imprese, la storia continua. "Sono molto contento, era ciò che desideravo di più – dice –. Il mio obiettivo era quello di continuare qui: sono dieci anni che sono nel club, dopo i quattro da calciatore, e quindi proseguire questa avventura per cercare di centrare altri obiettivi importanti era un mio sogno. 🔗sport.quotidiano.net

Bologna, Di Vaio: "Meglio la Coppa Italia di un posto Champions. Thiago Motta? Rapporti non super, Italiano è l'opposto" - Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio ha concesso un`intervista a Repubblica nell`edizione di Bologna in cui ha parlato a tutto tondo della stagione dei. 🔗msn.com

Di Vaio: “Godiamoci il finale, a luglio avremmo firmato per essere dove siamo oggi” - Il diesse del Bologna: “Per molti se le cose vanno male è colpa mia: fa parte del gioco. I social? Contano le persone che incontro” ... 🔗bologna.repubblica.it

Marco Di Vaio rinnova con il Bologna fino al 2027: obiettivi Europa e Coppa Italia - Il ds Marco Di Vaio rinnova fino al 2027 con il Bologna, puntando a Europa e Coppa Italia. Mercato da valutare a fine stagione. 🔗msn.com