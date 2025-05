Bohème in scena al Valli | Un sogno che si realizza

Bohème" è l’opera che Giacomo Puccini dedica alla gioventù, ai sogni e all’amore, componendo un capolavoro su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Domani alle 20 e in replica domenica alle 15.30 sarà in scena al Teatro Municipale Valli con un nuovo allestimento coprodotto da Teatro Regio di Parma, OperaLombardia e I Teatri, firmato dalla regista e costumista Marialuisa Bafunno. Sul podio Riccardo Bisatti, alla direzione della Filarmonica di Parma, della Banda degli Allievi del Conservatorio Peri-Merulo, del Coro del Teatro Regio di Parma e del Coro di voci bianche del Teatro Regio di Parma.Protagonisti Atalla Ayan (Rodolfo), Roberto Lorenzi (Schaunard), Eugenio Maria Degiacomi (Benoit, Alcindoro), Roberta Mantegna (Mimì), Alessandro Luongo (Marcello), Aleksei Kulagin (Colline), Maria Novella Malfatti (Musetta), Francesco Congiu (Parpignol), Angelo Lodetti (Sergente dei doganieri), Matteo Mazzoli (Doganiere), Matteo Monni (Venditore ambulante). 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Bohème in scena al Valli: "Un sogno che si realizza" " è l’opera che Giacomo Puccini dedica alla gioventù, ai sogni e all’amore, componendo un capolavoro su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Domani alle 20 e in replica domenica alle 15.30 sarà inal Teatro Municipalecon un nuovo allestimento coprodotto da Teatro Regio di Parma, OperaLombardia e I Teatri, firmato dalla regista e costumista Marialuisa Bafunno. Sul podio Riccardo Bisatti, alla direzione della Filarmonica di Parma, della Banda degli Allievi del Conservatorio Peri-Merulo, del Coro del Teatro Regio di Parma e del Coro di voci bianche del Teatro Regio di Parma.Protagonisti Atalla Ayan (Rodolfo), Roberto Lorenzi (Schaunard), Eugenio Maria Degiacomi (Benoit, Alcindoro), Roberta Mantegna (Mimì), Alessandro Luongo (Marcello), Aleksei Kulagin (Colline), Maria Novella Malfatti (Musetta), Francesco Congiu (Parpignol), Angelo Lodetti (Sergente dei doganieri), Matteo Mazzoli (Doganiere), Matteo Monni (Venditore ambulante). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Onda Larsen porta in scena "Il sogno di Bottom" allo Spazio Kairos - Venerdì 4 e sabato 5 aprile alle 21 allo Spazio Kairos di via Mottalciata 7 a Torino Onda Larsen porta in scena "Il sogno di Bottom", per la regia di Lia Tomatis che firma anche il testo. Una commedia per una riflessione sui meccanismi burocratici che regnano sovrani nel mondo del lavoro e... 🔗torinotoday.it

Elio Germano: "Mettiamo in scena un sogno" - Come si mette in scena un sogno? Come si dà voce e suono alle speranze della giovinezza? È il piccolo miracolo di Elio Germano e Teho Teardo, alle prese con il testo di Pierpaolo Pasolini ’Il sogno di una cosa’. Un testo particolare, questo: il primo romanzo scritto, era il 1948, ma di fatto l’ultimo pubblicato nel 1962. E nel suo Friuli, fra storie di miseria e lotte contadine, di disperati tentativi di oltrepassare il confine Jugoslavo, Pasolini aveva ambientato le vicende di tre amici alle soglie dei vent’anni. 🔗ilrestodelcarlino.it

La fiaba africana "Il sogno di tartaruga" va in scena al Teatro Dragoni di Meldola - "Il sogno di tartaruga", lo spettacolo della compagnia Il Baule Volante ispirato alla fiaba africana e agli animali della savana va in scena sabato 22 marzo alle ore 21 al Teatro Dragoni di Meldola, all'interno della rassegna “A Teatro in Famiglia”. Nella pièce i protagonisti sono rappresentati... 🔗forlitoday.it