Bocciate mia figlia L’appello della madre di una ragazza autistica

Lucca, 1 maggio 2025 – "Spero che mia figlia venga bocciata ora a giugno, anche se temo che la scuola intenda promuoverla. Sì, proprio così. Spero che riflettano bene sull'opportunità di trattenerla per un altro anno scolastico come abbiamo loro proposto in modo da consolidare i suoi piccoli ma fondamentali progressi. Lo so, ai genitori di uno studente normodotato questo mio appello può apparire un po' paradossale, ma il caso di mia figlia è molto particolare e vorrei che qualcuno mi ascoltasse.". Così la mamma di una studentessa lucchese ventunenne che frequenta il quinto anno di un istituto scolastico cittadino. La ragazza è affetta da un disturbo autistico e da una grave malattia rara che rendono problematici i suoi rapporti con i coetanei, anche se ad esempio non ha alcuna difficoltà motoria e pratica vari sport.

