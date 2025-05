Boban su Barcellona Inter | Partita spettacolare! Difesa blaugrana molto Zemaniana…

Boban su Barcellona Inter: «Partita spettacolare! Difesa blaugrana molto Zemaniana.» Le parole dell’ex giocatoreIntervenuto negli studi Sky Sport, Boban, ha commentato cosi il 3-3 tra Barcellona ed Inter in Champions League:LE PAROLE- «Partita spettacolare, straordinaria, sullo 0-2 visto come stava giocando il Barcellona il mister Capello mi ha detto che sarebbe finita 3-3. Non sempre si indovina, ma lui l’ha detto sullo 0-2. Difesa zemaniana del Barcellona, Inter molto bene, è dura difendere con un Yamal così. Il secondo tempo molto più equilibrato come gioco, nel primo il Barcellona era stato più dominante. Una Partita molto bella, giocata bene da entrambe. L’avevamo seppellito prima Yamal (ride, ndr). L’Inter ha avuto tantissime occasioni potenziali nel secondo tempo. Ha sbagliato l’ultimo passaggio ma con un po’ di precisione in più nel secondo tempo l’Inter avrebbe potuto anche vincere. 🔗 Internews24.com - Boban su Barcellona Inter: «Partita spettacolare! Difesa blaugrana molto Zemaniana…» su: «Zemaniana.» Le parole dell’ex giocatorevenuto negli studi Sky Sport,, ha commentato cosi il 3-3 traedin Champions League:LE PAROLE- «, straordinaria, sullo 0-2 visto come stava giocando ilil mister Capello mi ha detto che sarebbe finita 3-3. Non sempre si indovina, ma lui l’ha detto sullo 0-2.zemaniana delbene, è dura difendere con un Yamal così. Il secondo tempopiù equilibrato come gioco, nel primo ilera stato più dominante. Unabella, giocata bene da entrambe. L’avevamo seppellito prima Yamal (ride, ndr). L’ha avuto tantissime occasioni potenziali nel secondo tempo. Ha sbagliato l’ultimo passaggio ma con un po’ di precisione in più nel secondo tempo l’avrebbe potuto anche vincere. 🔗 Internews24.com

