Boban | "Yamal deve fare meno il fenomeno"

Nell`andata di semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter Lamine Yamal è entrato nella storia del club spagnolo: 100 presenze raggiunte. 🔗 Calciomercato.com

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Maicon avvisa l’Inter: «Dimentichi l’andata, per passare con il Bayern deve fare questo» - di RedazioneMaicon si è espresso ad Amazon Prime Video prima della gara tra Inter e Bayern Monaco: le dichiarazioni Prima del calcio d’inizio di Inter–Bayern Monaco, anche Maicon ha parlato a Prime Video. Queste le dichiarazioni dell’ex nerazzurro prima del quarto di finale di ritorno di Champions League: LE PAROLE – «In questo spogliatoio abbiamo vinto tanto, sono emozioni incredibili che porteremo dietro per tutta la vita. 🔗internews24.com

Niente da fare: Inzaghi deve rinunciare a un titolarissimo contro il Bayern - Nuova defezione per il tecnico dell’Inter in vista del match d’andata dei quarti di Champions League in casa della squadra bavarese Sarà l’Inter dei titolarissimi questa sera nel catino dell’Allianz Arena nel primo scontro dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, fatta eccezione per due alfieri dello scacchiere di Simone Inzaghi. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itOltre a Dumfries, che sarà indisponibile anche per il return match della prossima settimana a San Siro, l’allenatore nerazzurro dovrà rinunciare dal primo minuto pure a Federico Dimarco per la trasferta ... 🔗calciomercato.it

Zvonimir Boban torna a fare il dirigente! Dopo i 9 mesi al Milan e l'esperienza alla UEFA, è il nuovo Presidente della Dinamo Zagabria - Il rinnovo di contratto deve essere una priorità, prima che “arrivino a prenderselo” (SARdies.it) Dopo 34 anni Zvonimir Boban fa ritorno in Croazia, dove sarà presidente della Dinamo Zagabria. 🔗informazione.it

