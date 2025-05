Boban boccia Lamine Yamal | Deve fare meno il fenomeno non arriverà mai a quel livello

Boban su Lamine Yamal: «Mi piacerebbe vederlo fare meno il 'fenomeno', con questi capelli nuovi..» Zvonimir Boban ha parlato negli studi di Sky Sport nel finale di Barcellona Inter, in termini tutt'altro che entusiasti di Lamine Yamal: a 17 anni ieri ha giocato la sua centesima partita con i blaugrana, segnando .

