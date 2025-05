Blitz antidroga nei boschi | controllate trenta persone Maxi dispiegamento di forze

Blitz antidroga nei boschi di Sant'Appiano. Durante i controlli sequestrati di alcuni grammi di cocaina e controllate 30 persone. L’operazione dei militari di Scandicci è avvenuta anche con l’ausilio di un elicottero e dei nuclei forestali, portando a tre segnalazioni per stupefacenti. Negli ultimi tempi, sia le attività investigative dei militari che alcune segnalazioni da parte dei cittadini avevano evidenziato un preoccupante aumento del fenomeno, generando allarme nella comunità locale. E così i carabinieri della compagnia di Scandicci, insieme ai nuclei forestali di San Casciano e Barberino Tavarnelle ed al nucleo elicotteri di Pisa, hanno deciso di intervenire. L’operazione antidroga è scattata nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile. Si è trattato, come rende noto l’arma dei Carabinieri in un comunicato, di un servizio focalizzato al contrasto dello spaccio nella zona boschiva di Sant'Appiano, nel comune di Barberino Tavarnelle. 🔗 Lanazione.it - Blitz antidroga nei boschi: controllate trenta persone. Maxi dispiegamento di forze Firenze, 1 maggio 2025 - A Barberino Tavarnelleneidi Sant'Appiano. Durante i controlli sequestrati di alcuni grammi di cocaina e30. L’operazione dei militari di Scandicci è avvenuta anche con l’ausilio di un elicottero e dei nuclei forestali, portando a tre segnalazioni per stupefacenti. Negli ultimi tempi, sia le attività investigative dei militari che alcune segnalazioni da parte dei cittadini avevano evidenziato un preoccupante aumento del fenomeno, generando allarme nella comunità locale. E così i carabinieri della compagnia di Scandicci, insieme ai nuclei forestali di San Casciano e Barberino Tavarnelle ed al nucleo elicotteri di Pisa, hanno deciso di intervenire. L’operazioneè scattata nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile. Si è trattato, come rende noto l’arma dei Carabinieri in un comunicato, di un servizio focalizzato al contrasto dello spaccio nella zonava di Sant'Appiano, nel comune di Barberino Tavarnelle. 🔗 Lanazione.it

