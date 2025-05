Black bag Steven Soderbergh mette la sua firma d’autore a una pregevole spy story

Black bag non è certo un film di Alfred Hitchcock, ma Steven Soderbergh al maestro inglese potrebbe addirittura insegnare qualcosa. Lanciato il sasso non togliamo la mano, perché in tempi durissimi, dove il cinema sta diventando reiterato strazio, peraltro in disuso, Soderbergh firma una pregevole spy story, genere che mancava nel suo articolato e versatile carnet, tagliando la merce da intrattenimento con polvere sofisticata d’autore.La trama è bella intricata, ma lo sviluppo pratico evita la scorciatoia dell’azione e della violenza esibita (c’è una macchia di sangue, inevitabile, sul muro, verso la fine). E poi come nei migliori Soderbergh (Unsane, Ocean’s) il comparto suspense, ritmo (prima occhiata all’orologio al minuto 65 su 93 totali), capacità di decorare, pitturare, dare vita ad un’atmosfera d’epoca ma esasperatamente contemporanea, sfiora la perfezione. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Black bag, Steven Soderbergh mette la sua firma d’autore a una pregevole spy story Non abbiamo visto se sotto al tavolo è stata messa una bomba, ma in qualche modo sappiamo che a breve esploderà.bag non è certo un film di Alfred Hitchcock, maal maestro inglese potrebbe addirittura insegnare qualcosa. Lanciato il sasso non togliamo la mano, perché in tempi durissimi, dove il cinema sta diventando reiterato strazio, peraltro in disuso,unaspy, genere che mancava nel suo articolato e versatile carnet, tagliando la merce da intrattenimento con polvere sofisticata.La trama è bella intricata, ma lo sviluppo pratico evita la scorciatoia dell’azione e della violenza esibita (c’è una macchia di sangue, inevitabile, sul muro, verso la fine). E poi come nei migliori(Unsane, Ocean’s) il comparto suspense, ritmo (prima occhiata all’orologio al minuto 65 su 93 totali), capacità di decorare, pitturare, dare vita ad un’atmosfera d’epoca ma esasperatamente contemporanea, sfiora la perfezione. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Black Bag debutta col miglior punteggio di un film di Steven Soderbergh su Rotten Tomatoes in 35 anni - Il thriller Black Bag, con star Michael Fassbender e Cate Blanchett, ha debuttato su Rotten Tomatoes con il miglior punteggio ottenuto da un film di Steven Soderbergh negli ultimi decenni. Il film Black Bag, con star Michael Fassbender e Cate Blanchett, ha regalato a Steven Soderbergh il miglior punteggio su Rotten Tomatoes degli ultimi 35 anni. Il thriller racconta la storia di George Woodhouse, una leggendaria spia, che deve indagare sulla moglie Kathryn, accusata di aver tradito la nazione. 🔗movieplayer.it

Black Bag - Doppio gioco: una clip in anteprima esclusiva dello spy movie di Steven Soderbergh - Uno dei registi imprescindibili del cinema contemporaneo torna in sala dal 30 aprile con un film elegantissimo e di grande intelligenza, dove allo spionaggio di sommano questioni che riguardano l'amore e la coppia. Protagonisti Michael Fassbender e Cate Blanchett. Ecco una clip di Black Bag in anteprima esclusiva. 🔗comingsoon.it

Black Bag: Doppio Gioco, recensione: il nuovo colpo di Steven Soderbergh, tra Hitchcock e 007 - Il regista di Ocean's Eleven torna con una spy story calibrata al millimetro: irresistibile black humor e un grande cast, guidato da Cate Blanchett e Michael Fassbender. In sala dal 30 aprile. Arriva un momento nella carriera di ogni regista, che sia indipendente o abituato a lavorare con il cinema più commerciale, in cui il richiamo di Hitchcock e della saga di 007 diventa fortissimo. Un po' come le sirene di Ulisse, questi fari cinematografici cantano nelle orecchie degli autori. 🔗movieplayer.it

Ne parlano su altre fonti

Black Bag. Doppio gioco. La recensione del film di Steven Soderbergh; I nuovi film al cinema dal 30 aprile: Black Bag - Doppio gioco, Thunderbolts* e Storia di una notte; Black Bag – Doppio gioco di Steven Soderbergh; Black Bag – Doppio gioco – Programmazione. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Black Bag, nel film Cate Blanchett è il simbolo della lussuosa coolness londinese (e veste Chloé e Max Mara) - Black Bag è un thriller con Cate Blanchett e Michael Fassbender, una coppia di spie protagonista tra inganni e tradimenti. Ma il vero focus è il loro guardaroba che rilancia la coolness londinese. 🔗vogue.it

Black Bag – Doppio Gioco: recensione del film di Steven Soderbergh - La recensione di Black Bag, il film spy thriller di Steven Soderbergh con protagonisti Michael Fassbender e Cate Blanchett ... 🔗cinematographe.it

Black Bag: Doppio gioco (2025). Steven Soderbergh torna al cinema con una spy story glaciale. - Recensione, trama e cast del lungometraggio d’azione “Black Bag: Doppio gioco (2025) per la regia di Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett ... 🔗locchiodelcineasta.com