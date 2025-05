Bisseck via per 55 milioni la plusvalenza è netta per l’Inter | sfida tra 3 club inglesi

Bisseck potrebbe essere sacrificato sul mercato. Ecco le ultime sul club nerazzurro. Il centrale difensivo Yann Bisseck è stato tra i grandi protagonisti della prestazione dell'Inter di Simone Inzaghi contro il Barcellona, una semifinale di Champions League che molti hanno definito piuttosto spettacolare. Grandi prove e prestazioni di livello con i nerazzurri che hanno pareggiato 3 a 3 mostrando comunque una prestazione difensiva spettacolare. Bisseck ha sostituito al meglio Pavard ed ha offerto una buona prova su Raphinha, protagonista comunque firmando di fatto l'autogol di Sommer ma è riuscito in parte a contenerlo. Non semplice per un giovanissimo ma Yann non ha sentito la pressione del Montjuc e ha retto il confronto contro lo straordinario attacco blaugrana.

TS - Bisseck, in estate possibili proposte da 40-50 milioni all'Inter. E con Frattesi in uscita... - Yann Bisseck è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore della Germania e ora l'Inter si gode un investimento da poco più di 7 milioni per un giocatore che potrebbe ricevere in ... 🔗msn.com