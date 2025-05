Bisseck Inter il nerazzurro motiva i tifosi | il post fa sognare – FOTO

Bisseck Inter, il giocatore nerazzurro motiva i tifosi sui social, ecco qui il post fa sognare, la foto del giocatoreNeanche il tempo di metabolizzare il pareggio di Champions League con il Barcellona che per Simone Inzaghi è già tempo di pensare al match col ritorno. Già il tecnico nella conferenza stampa dopo la gara ha messo alcuni punti sulle i: «Al ritorno sarà difficile come questa, affrontiamo una grandissima squadra ma anche il Barcellona si è reso conto che ha di fronte una grande Inter, difficilissima da battere». ha spiegato l’ex Lazio. E ancora: «Giocheremo nel migliore dei modi. Arriviamo domattina a Milano e il giorno dopo siamo in ritiro. Sono nove mesi che facciamo così e abbiamo avuto qualche infortunio che ci ha condizionato. Ma non ci arrendiamo, daremo tutto anche col Verona» Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Yann Aurel L. 🔗 Internews24.com - Bisseck Inter, il nerazzurro motiva i tifosi: il post fa sognare – FOTO , il giocatoresui social, ecco qui ilfa, la foto del giocatoreNeanche il tempo di metabolizzare il pareggio di Champions League con il Barcellona che per Simone Inzaghi è già tempo di pensare al match col ritorno. Già il tecnico nella conferenza stampa dopo la gara ha messo alcuni punti sulle i: «Al ritorno sarà difficile come questa, affrontiamo una grandissima squadra ma anche il Barcellona si è reso conto che ha di fronte una grande, difficilissima da battere». ha spiegato l’ex Lazio. E ancora: «Giocheremo nel migliore dei modi. Arriviamo domattina a Milano e il giorno dopo siamo in ritiro. Sono nove mesi che facciamo così e abbiamo avuto qualche infortunio che ci ha condizionato. Ma non ci arrendiamo, daremo tutto anche col Verona» Visualizza questosu InstagramUncondiviso da Yann Aurel L. 🔗 Internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Inter LIVE: piano per Valentin Carboni, la clausola per vedere Nico Paz in nerazzurro. Arda Guler… - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Pavlidis Inter, l’obiettivo nerazzurro rifila una tripletta al Porto - di RedazionePavlidis Inter, l’obiettivo del mercato nerazzurro nella giornata di ieri ha realizzato una doppietta nella sfida contro il Porto E’ spuntato un nuovo nome tra gli obiettivi del mercato Inter. La dirigenza nerazzurra ha infatti messo nel mirino Pavlidis per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione considerando le partenze praticamente certe di Correa e Arnautovic e i dubbi riguardo Mehdi Taremi. 🔗internews24.com

Inzaghi Inter, i 7 punti persi negli ultimi 15? adesso pesano: i rimorsi per il tecnico nerazzurro - di RedazioneInzaghi Inter, i 7 punti persi negli ultimi 15? adesso pesano: i rimorsi per il tecnico nerazzurro per la gestione delle energie Nei 14 punti in meno rispetto allo scorso anno tra quelli raccolti finora dall’Inter di Simone Inzaghi, un certo peso ce l’hanno i dieci gol sui venticinque incassati nell’ultimo quarto d’ora, i quali sono costati ai nerazzurri in totale 7 punti. Punti che avrebbero permesso a Simone Inzaghi, come spiega Tuttosport, una gestione diversa delle energie. 🔗internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bisseck e Pellegrini sotto indagine per presunte bestemmie: la decisione della Procura FIGC e cosa rischiano; CdS - Inter, Inzaghi con l'idea Bisseck al posto di Pavard: il motivo. L'ex Zielinski è uno dei jolly; Moviola Inter-Atalanta, l'1-0 irregolare e i motivi di Gasperini; Transfermarkt – Valori, boom Bisseck e Bastoni. Inter, crescono in 4. Calano Lautaro e…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bisseck bestemmia? Le presunte espressioni blasfeme del difensore dell'Inter: cosa rischia - L'Inter trema per un possibile nuovo caso-bestemmie. La formazione nerazzurra, dopo quanto avvenuto a Lautaro Martinez lo scorso febbraio (multato di 5mila euro per presunte bestemmie ... 🔗msn.com

Bisseck trattenuto in area da Ndicka in Inter-Roma, proteste nerazzurre: cosa è successo - Molte polemiche al 90' da parte della squadra di Inzaghi per il contatto fra il difensore tedesco e l'ivoriano ... 🔗msn.com

Inter, scoppia un nuovo caso: dopo Lautaro Martinez, Bisseck nel mirino per una possibile espressione blasfema pronunciata contro la Roma - SERIE A - Imprecazione chiara, anche se priva di audio, nella sfida contro la Roma: i video della presunta espressione blasfema del tedesco non sembrano lasciar ... 🔗eurosport.it