Bisseck due di Premier League ‘pazze’ per lui | l’Inter fissa il prezzo

Bisseck piace tanto in Premier League, tant’è che due squadre vorrebbero acquistarlo per la prossima stagione. l’Inter fissa il prezzo e sogna una mega-plusvalenza.OCCHI INGLESI – Bisseck si sta dimostrando all’Inter un giocatore con alti e bassi, alternando prove opache e da dimenticare ad altre molto importanti e di ottima caratura. Ieri, l’ultima prova contro il Barcellona, nella semifinale di andata di Champions League, partita finita 3-3. Il tedesco, dopo aver sofferto nel primo tempo Raphinha, che gli è scappato sul secondo gol azulgrana da parte di Ferran Torres, ha rimediato con un secondo tempo attento e all’altezza della situazione. Insomma, un po’ la fotografia dell’ex Aarhus, classe 2000. Nonostante tale discontinuità, Bisseck piace tanto in Premier League. Su di lui hanno messo gli occhi, riporta il portale specializzato Caught Offside e il collega Ekrem Konur, Manchester United e Tottenham. 🔗 Inter-news.it - Bisseck, due di Premier League ‘pazze’ per lui: l’Inter fissa il prezzo Yann Aurelpiace tanto in, tant’è che due squadre vorrebbero acquistarlo per la prossima stagione.ile sogna una mega-plusvalenza.OCCHI INGLESI –si sta dimostrando alun giocatore con alti e bassi, alternando prove opache e da dimenticare ad altre molto importanti e di ottima caratura. Ieri, l’ultima prova contro il Barcellona, nella semifinale di andata di Champions, partita finita 3-3. Il tedesco, dopo aver sofferto nel primo tempo Raphinha, che gli è scappato sul secondo gol azulgrana da parte di Ferran Torres, ha rimediato con un secondo tempo attento e all’altezza della situazione. Insomma, un po’ la fotografia dell’ex Aarhus, classe 2000. Nonostante tale discontinuità,piace tanto in. Su di lui hanno messo gli occhi, riporta il portale specializzato Caught Offside e il collega Ekrem Konur, Manchester United e Tottenham. 🔗 Inter-news.it

