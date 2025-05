Bisnonna del sindaco Gina compie 105 anni

Gina Roma, Bisnonna del sindaco Stefano Samarati, ha spento 105 candeline. Nata il 28 aprile del 1920 a Codigoro (Fe) Gina si è trasferita a Milano nel 1958, già sposata e diventata mamma di quattro figli fra i quali Ivana, la nonna paterna di Samarati, residente ad Agnadello. Gina è ospite della Rsa della Fondazione Castellini di Melegnano dove è stata festeggiata dai figli e dai nipoti di tre generazioni della famiglia Samarati: Maurizio, padre del sindaco, il sindaco stesso con la compagna Rachele e il loro figlioletto Daniele per il quale Gina è addirittura la trisnonna. 🔗 Ilgiorno.it - Bisnonna del sindaco. Gina compie 105 anni Roma,delStefano Samarati, ha spento 105 candeline. Nata il 28 aprile del 1920 a Codigoro (Fe)si è trasferita a Milano nel 1958, già sposata e diventata mamma di quattro figli fra i quali Ivana, la nonna paterna di Samarati, residente ad Agnadello.è ospite della Rsa della Fondazione Castellini di Melegnano dove è stata festeggiata dai figli e dai nipoti di tre generazioni della famiglia Samarati: Maurizio, padre del, ilstesso con la compagna Rachele e il loro figlioletto Daniele per il qualeè addirittura la trisnonna. 🔗 Ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Fioranese più longeva compie 105 anni, la visita del sindaco a Oriele Casolari - Ieri il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini, ha fatto visita alla ultracentenaria Oriele Casolari, che ha compiuto 105 anni, per portare gli auguri dell’Amministrazione e di tutta la comunità, consegnando un biglietto augurale un mazzo di fiori. Oriele è la fioranese più longeva; è nata... 🔗modenatoday.it

Compie 70 anni il sindaco di Casalincontrada Vincenzo Mammarella - “Non sono gli anni che contano nella vita. È la vita che metti in quegli anni che cambia un percorso normale in un percorso speciale“. Questa la dedica che la “lista Per Casale trasparenza e partecipazione” rivolge al sindaco di Casalincontrada Vincenzo Mammarella per il suo 70’ compleanno. ... 🔗chietitoday.it

Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato destituito e trasferito in carcere - Dopo che un tribunale di Istanbul aveva confermato l’ordine di arresto nei suoi confronti, il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato temporaneamente destituito dal suo incarico ed è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Marmara, nel distretto di Silivri a Nord della città. Il provvedimento, emanato dal ministero dell’Interno, riguarda anche i sindaci di Sisli e Beylikduzu coinvolti nella stessa inchiesta. 🔗lettera43.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Agnadello - La bisnonna del sindaco compie 105 anni; Pontedera, il paese festeggia i 100 anni di Gina nonna di La Borra: «È un modello per la nostra comunità; Nonna Gina ha compiuto 103 anni: è la più anziana di Vedelago ma non rinuncia all'estetista!. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online