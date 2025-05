Bimba lanciata dal balcone il testimone | La madre era per strada sembrava serena

lanciata in strada dal balcone della propria abitazione. Un gesto estremo, apparentemente incomprensibile, che ha scosso profondamente l’intera comunità.A raccontare quei drammatici momenti è stato un giovane, testimone diretto dell’accaduto, intervistato da Mattino 4: «Ero appena uscito dalla palestra quando il farmacista mi ha chiesto aiuto, era visibilmente sotto shock. Ho pensato a un investimento, ma poi ho alzato lo sguardo: la madre era ancora sul balcone».Il particolare che più ha colpito i presenti è stato l’atteggiamento della donna. Secondo il racconto, nessuna lacrima sul viso della mamma, solo uno sguardo spassionato rivolto verso la scena. 🔗 Thesocialpost.it - Bimba lanciata dal balcone, il testimone: “La madre era per strada, sembrava serena” A Misterbianco, nel cuore della provincia di Catania, si è consumata una delle vicende più sconvolgenti degli ultimi tempi: una bambina di 7 mesi è morta dopo essere stataindaldella propria abitazione. Un gesto estremo, apparentemente incomprensibile, che ha scosso profondamente l’intera comunità.A raccontare quei drammatici momenti è stato un giovane,diretto dell’accaduto, intervistato da Mattino 4: «Ero appena uscito dalla palestra quando il farmacista mi ha chiesto aiuto, era visibilmente sotto shock. Ho pensato a un investimento, ma poi ho alzato lo sguardo: laera ancora sul».Il particolare che più ha colpito i presenti è stato l’atteggiamento della donna. Secondo il racconto, nessuna lacrima sul viso della mamma, solo uno sguardo spassionato rivolto verso la scena. 🔗 Thesocialpost.it

