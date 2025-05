Bimba di sette mesi lanciata dal balcone il padre è stato dimesso dall’ospedale

stato dimesso dall'ospedale il papà della neonata di sette mesi uccisa ieri a Misterbianco dalla madre che l'ha lanciata dal balcone di casa. La tragedia è avvenuta in una palazzina in via Marchese, in pieno centro storico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna, una 40enne con.

Bimba di sette mesi lanciata dal balcone, madre in stato di fermo per omicidio - I carabinieri della tenenza di Misterbianco e del comando provinciale di Catania stanno formalizzando l'arresto per omicidio per la mamma 40enne che avrebbe ucciso, lanciando dalla finestra del terzo piano della sua casa, alle 13:30, la figlia di sette mesi Maria Rosa. Chiamati da diversi... 🔗cataniatoday.it

Misterbianco, bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre: ‘Non accettava la gravidanza’ - La mamma 40enne soffriva di disturbi psichiatrici Una bambina di soli sette mesi, Maria Rosa, è morta dopo essere stata lanciata dal secondo piano di una palazzina in via Marchese 93/A a Misterbianco, in provincia di Catania. La madre, la 40enne Annamaria Geraci con disturbi psichiatrici diagnosticati e seguita dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp, è stata fermata dai carabinieri e portata in caserma. 🔗notizieaudaci.it

Una bambina di sette mesi uccisa dalla mamma, l'ha lanciata dal balcone: dramma nel Catanese. Il marito della donna in ospedale per un grave malore - Una bambina è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. Presente anche personale del 118. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. La piccola aveva sette mesi e sarebbe stata lanciata in strada dal balcone di casa, dalla madre, che sembra avere avuto dei problemi psicologici,. 🔗feedpress.me

Bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre: la piccola è morta, il dramma a Misterbianco. Il papà ha accusato un malore - CATANIA - Dramma vicino Catania: una bambina, di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, ... 🔗msn.com

Lanciata dal balcone dalla madre: morta una bimba di sette mesi a Catania - Una bambina di appena sette mesi è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone al secondo piano della sua casa in via Marchese a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i c ... 🔗msn.com

Bimba lanciata dal balcone, arrestata la madre: era caduta in depressione post partum - Aveva solo sette mesi la bimba morta dopo essere stata lanciata dalla madre in strada dal terrazzo all'ultimo piano del palazzo di ... 🔗iltempo.it