Bimba di 8 anni scivola nell’Adda durante un picnic e rischia di affogare | in ospedale in eliambulanza

Bimba di 8 anni è scivolata nelle acque del fiume Adda rischiando di affogare durante un picnic organizzato dalla famiglia in occasione della Festa dei Lavoratori. La piccola è stata portata in ospedale in eliambulanza. 🔗 Oggi, giovedì 1 maggio, unadi 8ta nelle acque del fiume Addando diunorganizzato dalla famiglia in occasione della Festa dei Lavoratori. La piccola è stata portata inin. 🔗 Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Paura a Calolziocorte, bimba di 8 anni scivola in acqua durante un pic nic con la famiglia e rischia di annegare - Calolziocorte (Lecco), 1 maggio 2025 – Paura a Calolziocorte, una bimba di 8 anni, scivolata in acqua tra l'Adda e il lago di Olginate. Stava annegando, ma i familiari sono riusciti a ripescarla in tempo. L'incidente è successo nel primissimo pomeriggio di oggi a Calolziocorte, poco dopo le 13. La bambina era a un pic nic con i genitori e altri parenti e amici nell'area attrezzata a ridosso del fiume, in località Pascolo. 🔗ilgiorno.it

Scappa dal papà verso la strada, lui la riafferra ma vengono travolti da un'auto: gravissima una bimba di 2 anni vicino Macerata - CINGOLI - Scappa dal papà e corre verso la strada, padre e figlia sono stati investiti entrambi, ora la piccola, di soli due anni e mezzo, combatte tra la vita e la morte all?ospedale di... 🔗ilmattino.it

Bimba trovata morta nel lettino: il suo papà era morto 2 anni fa per un malore - Una terribile tragedia sconvolge nuovemente la comunità di Lumezzane. A due anni dalla morte improvvisa di Daris Ghidini, si è spenta anche la figlioletta Mia: aveva soli tre anni. Il dramma si è consumato nella tarda serata di domenica: la piccola è stata trovata senza vita nel suo lettino... 🔗bresciatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Paura a Calolziocorte, bimba di 8 anni scivola in acqua durante un pic nic con la famiglia e rischia di annegare; Bimba di 8 anni scivola nell'Adda durante un picnic e rischia di affogare: in ospedale in eliambulanza; Calolzio: bimba scivola in acqua durante un pic-nic. Salvata e portata in elicottero a Bergamo; Vilminore, bimbo di 8 anni scivola sulla neve. grave in ospedale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Paura a Calolziocorte, bimba di 8 anni scivola in acqua durante un pic nic con la famiglia e rischia di annegare - Il gruppo si trovava nell'area attrezzata a ridosso del fiume, in località Pascolo. Mentre giocava si è avvicinata troppo all'acqua ed è scivolata dentro, nella zona di un canneto, all'altezza del pun ... 🔗msn.com

Bimbo di 8 anni precipita in un lucernario mentre va a scuola, è grave - È accaduto in provincia di Bolzano. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato mentre camminava su un muretto nei pressi della scuola ... 🔗fanpage.it

Bimba di 10 anni scivola in una gola e trascina il papà che tentava di aiutarla: estratti dopo ore dai soccorritori - BELLUNO - Difficile intervento fino a tarda sera per recuperare un uomo di 52 anni e la figlia di 10 di ... quando la bambina è scivolata nella gola, e il padre a sua volta anche, nel tentativo ... 🔗msn.com