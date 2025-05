Bimba di 8 anni oggetto sessuale di mamma e patrigno la costringevano a toccare i genitali

Rischia di finire in carcere per violenza sessuale aggravata in caso di condanna la mamma di una bambina di 8 anni. Insieme al patrigno l'ha usata come oggetto sessuale, costringendola a toccare i genitali.

Scappa dal papà verso la strada, lui la riafferra ma vengono travolti da un'auto: gravissima una bimba di 2 anni vicino Macerata - CINGOLI - Scappa dal papà e corre verso la strada, padre e figlia sono stati investiti entrambi, ora la piccola, di soli due anni e mezzo, combatte tra la vita e la morte all?ospedale di... 🔗ilmattino.it

Bimba trovata morta nel lettino: il suo papà era morto 2 anni fa per un malore - Una terribile tragedia sconvolge nuovemente la comunità di Lumezzane. A due anni dalla morte improvvisa di Daris Ghidini, si è spenta anche la figlioletta Mia: aveva soli tre anni. Il dramma si è consumato nella tarda serata di domenica: la piccola è stata trovata senza vita nel suo lettino... 🔗bresciatoday.it

Sassari, ipotesi emorragia interna per bimba morta a 8 anni dopo operazione alle tonsille - Uccisa in pochi minuti da un’emorragia interna, sulle cui cause si sta ora indagando. È questa l’ipotesi al momento più accreditata sulla morte della bimba di otto anni, di Villanova Monteleone, nel Sassarese, dopo l’intervento alle tonsille di giovedì scorso all’ospedale civile di Alghero. Un paese sotto choc, duemila persone che si conoscono tutte e piangono insieme ai genitori, increduli e disperati: la bimba sarebbe tornata a casa il giorno dopo, si era perfettamente ripresa, era serena, tranquilla e nulla lasciava presagire un epilogo così drammatico. 🔗lapresse.it

Bimba di 8 anni morta a Marigliano: arrivano i carabinieri, disposta autopsia - Una bimba di 8 anni è deceduta in Corso Umberto I, a Marigliano, in provincia di Napoli. Sul posto i carabinieri della locale stazione. 🔗fanpage.it