BigMama si rivolge agli haters | Che ne sapete della mia vita? Se non vi piaccio bloccatemi ma fatemi vivere

BigMama dedica il suo intervento dal palco del Concertone del Primo Maggio a tutti quelli. 🔗 Feedpress.me - BigMama si rivolge agli "haters": "Che ne sapete della mia vita? Se non vi piaccio, bloccatemi, ma fatemi vivere" « Nell’ultimo periodo c'è tantissimo odio. Tantissimo . Parlerò dell’argomento dell’hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato. Io mi chiedo: perché vi parte questo sadismo, che magari arriva dall’insoddisfazione?».dedica il suo intervento dal palco del Concertone del Primo Maggio a tutti quelli. 🔗 Feedpress.me

