BigMama shock al Concertone | Io non ce la faccio più… Cosa è successo VIDEO

BigMama ha preso la parola per denunciare il peso insostenibile dell'odio online. La rapper, visibilmente provata, ha interrotto la musica per rivolgersi direttamente al pubblico e ai tanti spettatori a casa: "Io non ce la faccio più. Nell'ultimo periodo c'è tantissimo odio. Tantissimo."Con voce ferma ma carica di emozione, BigMama ha parlato di quello che ha definito "hating": una spirale di giudizi, insulti e commenti negativi che si abbattono su chiunque osi esporsi. "Parlerò dell'hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato. Mi chiedo: perché vi parte questo sadismo, che magari arriva dall'insoddisfazione?""Se non vi piaccio, cambiate canale"Le sue parole hanno colpito al cuore per la schiettezza e la vulnerabilità.

