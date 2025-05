BigMama il monologo sulle critiche sul peso | Il mio corpo mi ha portato in ospedale a fare chemio io l' ho perdonato Ora basta odio

monologo di Big Mama. Che ha parlato a cuore aperto al pubblico arrivato in piazza San Giovanni, a Roma, delle. 🔗 Ilmessaggero.it - BigMama, il monologo sulle critiche sul peso: «Il mio corpo mi ha portato in ospedale a fare chemio, io l'ho perdonato. Ora basta odio» Sul palco del concertone la musica si è fermata pochi minuti per far spazio aldi Big Mama. Che ha parlato a cuore aperto al pubblico arrivato in piazza San Giovanni, a Roma, delle. 🔗 Ilmessaggero.it

BigMama emozionata sul palco del Concertone, il monologo sugli haters: «Se non vi piaccio, bloccatemi: ma fateci vivere» - BigMama si è presa un piccolo momento tutto per sé sul palco del Concertone per tornare a parlare di «hating». «Nell’ultimo periodo c’è tantissimo odio. Tantissimo – ha detto sola sul palco l’artista – Parlerò dell’argomento dell’hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato». L’appello agli haters di BigMama Il suo intervento non è solo autobiografico. 🔗open.online

