BigMama emozionata sul palco del Concertone il monologo sugli haters | Se non vi piaccio bloccatemi | ma fateci vivere

BigMama si è presa un piccolo momento tutto per sé sul palco del Concertone per tornare a parlare di «hating». «Nell’ultimo periodo c’è tantissimo odio. Tantissimo – ha detto sola sul palco l’artista – Parlerò dell’argomento dell’hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato».L’appello agli haters di BigMamaIl suo intervento non è solo autobiografico. Si rivolge «agli intelligenti», ma vuol parlare anche a tutti quelli che innanzitutto insultano sui social: «Io mi chiedo: perché vi parte questo sadismo, che magari arriva dall’insoddisfazione?». Perciò la rapper continua: «Se non vi piaccio io cambiate canale; se non vi piace il mio corpo fate in modo di non diventare mai come me; se non vi piace quello che dico, bloccatemi: ma fateci vivere. 🔗 si è presa un piccolo momento tutto per sé suldelper tornare a parlare di «hating». «Nell’ultimo periodo c’è tantissimo odio. Tantissimo – ha detto sola sull’artista – Parlerò dell’argomento dell’hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato».L’appello aglidiIl suo intervento non è solo autobiografico. Si rivolge «agli intelligenti», ma vuol parlare anche a tutti quelli che innanzitutto insultano sui social: «Io mi chiedo: perché vi parte questo sadismo, che magari arriva dall’insoddisfazione?». Perciò la rapper continua: «Se non viio cambiate canale; se non vi piace il mio corpo fate in modo di non diventare mai come me; se non vi piace quello che dico,: ma. 🔗 Open.online

