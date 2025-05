BigMama chi è la conduttrice del Concertone del Primo Maggio a Roma

BigMama è una delle conduttrici del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori. Ecco chi è la giovane artista di 23 anni dallo stile inconfondibile. BigMama, all'anagrafe Mariana Mammone, nasce ad Avellino nel 2000. È cresciuta in un

BigMama chi è, la conduttrice del Concertone del Primo Maggio a Roma - (Adnkronos) – BigMama è una delle conduttrici del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori. Ecco chi è la giovane artista di 23 anni dallo stile inconfondibile. BigMama, all'anagrafe Mariana Mammone, nasce ad Avellino nel 2000.

Primo maggio 2025: Noemi, Ermal Meta e Bigmama presentano il Concertone - Questa sera, martedì 8 aprile, il Tg3 (in diretta dalle ore 19.00) darà ufficialmente il via al conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil, organizzato da iCompany, ospitando i presentatori di quest’anno: Noemi, Ermal Meta e Bigmama. I tre artisti tornano così sul palco del Concertone dopo l’esperienza della scorsa edizione, che ha registrato lo share tv più alto dal 2009 e, con #1M2024, ha raggiunto una copertura sui social di oltre 42milioni di contatti unici e 227milioni di impression. 🔗lapresse.it

BigMama conduce il Concertone del Primo Maggio con Ermal Meta e Noemi - Tempo di lettura: 3 minutiQuesta sera, martedì 8 aprile, il TG3 (in diretta dalle ore 19.00) darà ufficialmente il via al conto alla rovescia per il CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO DI ROMA, promosso da CGIL, CISL, UIL, organizzato da iCompany, ospitando i presentatori di quest’anno: NOEMI, ERMAL META e BIGMAMA! I tre artisti tornano così sul palco del Concertone dopo l’esperienza della scorsa edizione, che ha registrato lo share tv più alto dal 2009 e, con #1M2024, ha raggiunto una copertura sui social di oltre 42milioni di contatti unici e 227milioni di impression. 🔗anteprima24.it

Concerto Primo Maggio, BigMama: “Cicciona, fai schifo, vatti a nascondere. Me lo sentivo dire ogni giorno. Mi avete bullizzata per tutta la vita” - BigMama è una delle co-conduttrici con Noemi e Ermal Meta del Concertone del Primo Maggio che si tiene in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. “Cicciona, fai schifo, vatti a nascondere… me lo ... 🔗ilfattoquotidiano.it