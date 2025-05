BigMama agli haters | Il mio corpo mi ha fatto soffrire ma lo perdono perché voi non potete farlo?

BigMama show al Concertone: tra un medley, un bacio a stampo con Noemi e una conduzione effervescente, regala uno speech da brividi contro gli haters dal palco del Primo Maggio. Con un toccante monologo l'artista denuncia l'odio online di cui è sempre stata vittima. Italian singer Big Mama attends the traditional May Day Concert at San Giovanni Square in Rome, Italy, 01 May 2025. ANSAFABIO FRUSTACI "Nell'ultimo periodo c'è tantissimo odio – attacca – . Tantissimo. Parlerò dell'argomento dell'hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato. Io mi chiedo: perché vi parte questo sadismo, che magari arriva dall'insoddisfazione?" Che ne sapete della mia storia? Il mio corpo mi ha fatto soffrire, ma io lo perdono, perché non lo potete perdonare voi?Aggiunge l'artista ricordando che a soli 20 anni ha dovuto affrontare un tumore e la chemioterapia, ma ce l'ha fatta.

